潘維剛響應反性別暴力行動　馬英九拍影片力挺「反暴力、不沉默」

政治中心／綜合報導

國際蘭馨交流協會中華民國總會為響應由聯合國發起的「反性別暴力行動16天」活動，25日於平溪十分國小施放天燈，一顆顆橘色天燈象徵反暴力的曙光。另外，也找來前總統馬英九拍片宣傳，喊出「反暴力、不沉默」宣言，落實性別平權。

國際蘭馨交流協會中華民國總會表示，11月25日是國際終止婦女受暴日，自2014年以來，世界各地自發性辦理以Orange The World為名的行動，以橘色光束象徵「曙光日」，藉由天燈的橘色燈光象徵「曙光日」，譴責性別暴力並為受暴力侵害的婦女祈福。

▲潘維剛。（圖／翻攝「一抹口紅挑戰」影片）

此次活動發起人、國際蘭馨交流協會美洲聯盟主席潘維剛憂心指出，「根據聯合國報告顯示，全球每三位女性就有一位曾經遭受過性別暴力對待，而台灣則平均每天有近四百起的家暴通報案件，除了透過她之前在立法院所推動的婦女人身安全三法（性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法及性騷擾防治法）相關立法措施外，現在，她更要集結社會大眾與各界團體一同向台灣的性別暴力宣戰。

「曙光日Orange the World」也將透過社群媒體將影響力推廣給全民參與，藉由「一抹口紅挑戰」邀請大眾在臉上用口紅畫下一抹口紅，同時喊出「反暴力、不沉默」宣言，前總統馬英九、歌手李建復、台北市市議員王浩、徐弘庭也都在影片中現身支持，台北市市議員耿葳更在議會質詢時畫上橘色口紅共同支持活動。潘維綱強調，唯有全民一起正視婦女平權與性別暴力問題，並以實際行動挺身支持「反暴力、不沉默」，真正男女平權的幸福未來才能完美實現到來。

▲前總統馬英九。（圖／翻攝「一抹口紅挑戰」影片）