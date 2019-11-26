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台灣中油關懷生態！　全台四地號召3千人淨山健行

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▲台灣中油11月23日在全台四地同步淨山健行，號召3千人共同參與，民眾沿著步道撿拾垃圾，以實際行動關懷台灣生態。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

台灣中油「2019潔淨地球為堅持勇敢加油」冬季聯合淨山健行活動，11月23日同步在全台四地登場，號召3千人以實際行動關懷台灣生態，一大早9點現場參與民眾跟著音樂節奏，賣力跳健康操暖身，接著沿步道淨山健行，展現台灣中油關懷生態的熱情活力。

▲中油關懷台灣生態！ 全台四地號召3千人淨山健行。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲台灣中油11月23日舉辦「2019潔淨地球為堅持勇敢加油」冬季聯合淨山健行，今年已是連續7年、第11度舉辦。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣中油董事長歐嘉瑞也特別到台北場支持，他手拿塑膠袋和夾子，親自帶領群眾沿著步道和生態公園周邊，一邊健行一邊撿路旁垃圾，歐嘉瑞表示，今年已是連續7年、第11度舉行淨山健行活動，舉辦該項活動有三大目的，他表示：「第一個是環境保護，第二個希望大家身體健康，第三個來協助弱勢，我們今天這個活動一方面爬山一方面健行，也希望把虎山這個環境能夠來整理好。」

▲中油關懷台灣生態！ 全台四地號召3千人淨山健行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼台灣中油董事長歐嘉瑞現身台北場，親自帶領群眾淨山健行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中油關懷台灣生態！ 全台四地號召3千人淨山健行。（圖／記者謝婷婷攝）

這場全台四地同步淨山健行，地點包括台北市信義區虎山親山步道、台中市北屯區大坑9號及10號登山步道、高雄市彌陀區漯底山自然公園及花蓮佐倉步道，而北區場還加碼舉辦二手愛心市集，現場有保溫瓶、鍋子等物品義賣，義賣所得超過萬元。

▲中油關懷台灣生態！ 全台四地號召3千人淨山健行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北區場還有二手愛心市集，集結員工的義賣物資，將所得全數捐給華山基金會。（圖／記者謝婷婷攝）

歐嘉瑞肯定員工募集二手物資義賣，幫助弱勢團體的行動，讓淨山健行落實環保，別具價值與意義，「我們希望這個市集就是把同仁的愛心，把一些二手用品提供出來，這樣義賣的所得全部來捐給華山基金會。」

此外，中油7年來持續舉辦「綠巨龍創造夏令營」，已培育1200多位輔導員，並吸引超過2萬人次的學童參與，澈底落實環境教育工作，也透過石油探索館、台灣油礦陳列館園區等規劃，希望民眾更能了解台灣中油追求企業永續發展的堅持與努力。

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