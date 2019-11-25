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陌生飲料別亂喝！阿嬤級迷魂盜橫行萬華地區　多人受害聲押卻未准

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記者張君豪／台北報導

台北市萬華區近來出現一名女迷魂盜！檢警發現這名女迷魂盜3個月內連續犯下多起強盜案，警方發現有多名尋芳客被一名女子主動拉客，且開房後要求喝酒培養「性趣」，尋芳客飲酒後就失去意識，萬華警方成立專案小組逮人，發現涉嫌下藥迷昏嫖客強盜財物的女嫌犯居然是一名現年66歲「阿嬤級」迷魂盜！

▲黃女騎著電動機車攬客過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女騎著電動機車攬客過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女騎著電動機車攬客過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女騎著電動機車攬客過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現萬華區有多名年長嫖客在酒後在康定路一帶找流鶯尋芳，但遭遇一特定婦人「剛開房就會昏迷」，警方根據嫖客在昏迷前均會被對方要求喝酒培養情緒，根據杯子殘餘物質檢驗，發現均有安眠藥成分，警方據此鎖定68歲的黃姓女子涉案。

光是今年7月到9月間、黃女就犯下3件強盜案件，犯案足跡遍佈萬華西昌街、大同大稻埕河濱公園等地方，黃女犯案手法如出一轍，均是以500～1000元代價攬客聲稱可提供性交易，要求高齡嫖客交易前喝酒助興，然後在酒中放入一種叫做「思樂康」的管制類安眠藥，等到被害人昏睡後取走嫖客身上3000元到2萬元不等現金。

警方調查，發現黃女在1991年期間曾在花蓮地區經營旅館，當時便以相同手法迷昏被害人強盜財物遭逮捕入獄，但出獄後靠著賣弄姿色專挑年長嫖客以低價手法攬客聲稱提供性交易，卻迷昏被害人洗劫強盜財物。

警方日前成立專案小組，比對犯罪手法後鎖定黃女逮捕，警方統計光是近兩年他便在台北市萬華、大同地區犯下近20起下藥強盜案，但黃女移送地檢署複訊遭檢察官聲請羈押，但法官卻未獲准，這名「阿嬤級迷魂大盜」仍在外趴趴走，警方呼籲民眾切莫接受來路不明的飲料、酒類以免受害。

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