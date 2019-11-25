新光三越推和牛壽喜燒、春水堂10款美食買一送一　只有APP搶得到

▲新光三越推跨年餐飲訂位，圖為樂軒松阪亭。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

說12月是個聚餐與派對的季節絕對不為過，新光三越針對餐飲，在專屬APP上推出餐飲美食買一送一，以及耶誕節、跨年超難搶餐廳「保留席位」，還在苦惱聚餐、跨年派對上哪去的民眾免煩惱，下載新光三越APP，在11／28上午10點起用手機預約，5折餐飲或熱門跨年位，不用苦命排隊也能有機會。

為強化耶誕節檔期前的餐飲動力，新光三越從11／28起，在線上APP推出會員專屬「買一送一」餐飲促銷，原價3,256元的樂軒松阪亭棉花糖和牛壽喜燒，推出買一送一獨享價，只要1,628元，就能兩人吃好吃滿；原價2,926元的乾杯燒肉現切莎朗芯牛排，也祭出買一送一的優惠價。

▲乾杯燒肉。

其他如Dreamer Coffee情人玫瑰拿鐵、Miacucina冬季橙香雲朵可可、春水堂珍珠奶茶等，也都有買一送一的優惠價，共超過340份，民眾只要在11／28早上10點在APP「精選優惠」頁面內即可「訂餐」，只要在12／15前兌換即可。

此外，針對耶誕夜12／24與跨年12／31特定兩天，也推出旗下10大人氣餐廳「專屬保留席」，從APP訂候位神器開放151組讓會員「搶位」，包括鄧有癸系列教父牛排TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI、和牛料理樂軒松阪亭、WILDWOOD、老乾杯燒肉、欣葉日式料理、黑毛屋火鍋與小後苑，雙人套餐價從1,640元至8,712元不等，信義新天地、台南新天地、台中中港3間分店都有「開位」。

▲鄧有癸旗下教父牛排TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI，也參與跨年訂位。

新光三越表示，百貨餐飲最熱門檔期為母親節、跨年與春節檔期，今年為首次針對貴賓卡推出優惠，包括買一送一餐飲、熱門時段定位等優惠，因應今年耶誕節與跨年未搭到連假，民眾出國機率不高，預計今年的餐飲位子會更搶手。

▲11／28上午10點開放APP訂位與美食買一送一齊發。