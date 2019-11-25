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挺台灣民主澳洲學者家博因病辭世　外交部致哀慰問

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▲▼澳洲蒙納士大學榮譽退休教授家博(Dr. J. Bruce Jacobs)因病辭世。（圖／外交部提供）

▲澳洲蒙納士大學榮譽退休教授家博(Dr. J. Bruce Jacobs)因病辭世。（圖／外交部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

肯定台灣民主改革的澳洲蒙納士大學榮譽退休教授家博（Dr. J. Bruce Jacobs）因病辭世，外交部至感不捨與哀悼，我駐墨爾本辦事處總領事林起文於25日也代表我國政府，前往家博教授府上致哀與慰問。

外交部表示，家博教授是支持台灣民主的堅貞友人，並多次於演說中肯定台灣在民主改革的進展與成果。多年來家博教授對於推動台澳雙邊關係不遺餘力，因此，外交部長吳釗燮於上（107）年特別代表蔡英文總統頒發大綬景星勳章予家博教授，以表彰其長年努力與卓越貢獻。

外交部指出，家博教授曾於1965年至1966年間在臺灣大學文學院進修研究，發表大量有關台灣的著作與文章，並多次受邀在國際重要智庫及學校進行演說，高度肯定台灣在民主改革取得的進展與成果，對增進國際社會對我國民主發展歷程的深入瞭解極具助益。

對於家博教授的逝世，外交部深感不捨；但家博教授的精神、各項建議與對台灣國際參與的支持，將會持續引導台灣，做為我國在國際間堅定捍衛自由民主價值的重要力量。

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