台南市議長盃眷村美食比賽　原住民媽媽隊第1名

▲2019年台南市議長盃眷村美食比賽，在大道新城廣場舉行，來自府城及北區各里、眷村共11組隊伍參賽，料理出13道色香味俱全的佳餚，令人食指大動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年台南市議長盃眷村美食比賽，11月24日上午在大道新城廣場舉行，活動由鳳凰城文教關懷協會承辦，市議員謝龍介服務處與府城青工總會等單位協辦，共有來自府城及北區各里、眷村共11組隊伍參賽，料理出13道色香味俱全的佳餚，令人食指大動，「原住民媽媽隊」以紅燒豬腳拿下第1名。

謝龍介議員表示，眷村美食比賽今年邁入第7屆，經驗是靠不斷的累積，才能把比賽越辦越好，眷村美食可以看見過去眷村生活的縮影，每一道菜都是對眷村的感情，和以往不同的是，今年比較獨特的參賽隊伍，除了來自東南亞新住民外，還有原住民也組隊，讓大家品嚐傳統眷村及原住民與東南亞特色料理好味道，行銷眷村的國際化美食文化。

謝龍介指出，過去參加比賽的參賽者，現在有些已晉級成為老闆，生意興隆。而透過美食比賽激起民眾的興趣，並呈現出技能引領就業的成效，他感到十分高興，希望大家繼續以食會友、連繫情感，並且不分彼此，不分先來後到，在這片土地上共同打拼，努力合作，一起凝聚家園共識。

24日的活動共吸引近千名民眾參與，參賽者發揮最大創意，現場烹煮美味料理，也讓深諳廚藝的謝龍介大表讚歎，活動由出席來賓與現場民眾評選出3道美味料理頒獎表揚，比賽結果由原住民媽媽隊拿下冠軍，中樓里尚讚隊獲得第2名，辣媽隊第3名。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」