神正E奶國中妹遭冒名發引戰文「IP11 64G在羞辱我？」　本尊攜母提告

▲E奶國中妹遭盜用照片發文引戰，本人親自至派出所提告。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名15歲的蔡姓女學生正就讀國三，擁有34E的傲人身材，臉書有4萬多人追蹤，並經常PO出清涼照片，讓網友直呼有夠「胸殘」！不料就在數月前，有人盜用她的照片創立後援粉絲團，並冒名發文引戰，讓蔡女不堪其擾，24日下午在母親陪同下前往派出所提告偽造文書。

命名為「XX寶寶粉絲後援會」的臉書粉絲團盜用多張蔡女照片及影片，就在23日PO出一張IPhone 11的照片，並寫下「我不明白這是什麼意思？糟蹋自己女友嗎？前任在我生日至少送給我IXS Max 256G讓我用到現在，而你準備了這份•大驚喜• I11 64G…還是綠色的，請問你在暗示我什麼？還是你在羞辱我？」

▼蔡姓國中生擁有傲人好身材，經常在臉書PO出清涼照片。（圖／翻攝自當事人臉書）



內文以喜愛物質生活的國中小女生發言引戰，還寫道「禮拜一若是她們知道我只換了I11 64G，我該如何在她們面前抬的起頭？在未來半年的國中生涯我該如何承受她們異樣的眼光？妳不願意多花20000升級成I11 Pro Max 256G，我大認為你可以直接兌現給我，不需要買這種東西來羞辱我…我們女生真的不是這樣讓你糟蹋的。」

甚至還說「以你在工地上班兼跑熊貓外送的經濟能力，我們未來的生活狀況我實在無法想像，再說，我在麻糬她們面前實在難以啟齒你的職業和收入，我總不能透露我的男友是做工的吧？我若是被排擠該怎麼辦？」最後寫下「各位也不用勸我了，沒有人能夠允許自己的尊嚴被如此踐踏。」等語。

此篇留言短短幾天內就有2千多人按下怒或笑，並有3400則留言及1400多次分享，網友氣得在底下說「你雞掰有多廉價你得到的東西就有多廉價」「阿妳奶大也要有腦阿！」「你男友沒送你上山頭就該偷笑了」。

蔡女得知之後急忙到冒名粉絲團留言滅火，24日在母親陪同下，前往中和的派出所報案，並強調與粉絲團管理者並不認識，但對方3、4個月前成立後一直盜用自己的照片發文，讓其它人誤解，無奈之下才會提告。

▼粉絲團盜用蔡女照片發文引戰。（圖／翻攝自當事人臉書）



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