別跟財神爺擦身而過！7、8月期發票千萬大獎還有4張未領　30元買App是你嗎？

▲108年7、8月期統一發票，千萬元特別獎還有4張未領，值得注意的是，Google開出的兩次千萬大獎，幸運兒都沒有兌領。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

快找找發票！108年7、8月期統一發票1,000萬元特別號中獎「45698621」中獎張數共計有14張，其中還有4張未領，包括在Google Play買30元App，以及在新北市金山地區農會購買150元好年冬農藥，以及在高雄三民區坎城7-11門市購買258元紅牛、七星菸等商品，在高雄市楠梓區的麥當勞後勁店買漢堡及咖啡130元，上述幸運兒可別跟財神爺差身而過喔。

財政部表示，本期也有只花10元買紅茶就中200萬元的幸運兒，也尚未把大獎領走，建議民眾可以搜尋自己的電子信箱，是否有mail通知。

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財政部表示，7、8月期的統一發票領獎期間到明年的1月6日，此外，因為財政部調整統一發票課稅門檻從2,000元提高到5000元，並從12月1日開始實施，所以本期中4獎獎金4,000元的民眾，請記得在12月1日過後領獎，可以省稅800元，中獎的民眾請記得時間，卻不要錯過領獎囉。

▲7、8月統一發票1000萬特別獎未領清冊。（製表／吳靜君、資料來源／財政部）

另外，108年7、8月期200萬元特獎中獎號碼為「19614436」，中獎張數共計有17張，僅有3張還未兌領。根據財政部的未領清冊顯示，台北市有1張，是在台北市萬華區的家樂福桂林店購買香氛袋、QQ糖等花費998元。以及1張在金門縣金沙鎮7-11陽翟門市購買63元零食、巧克力；和苗栗縣公館鄉7-11館福門市花費10元買紅茶就中大獎的幸運兒，也尚未把獎領走。

根據財政部統計，今年千萬元特別獎兌領率已經達到74%、100年累計至今千萬元的兌領率也達到了72%；今年200萬特獎的兌領率有72%、100年累計兌領率有70%。

▼7、8月期統一發票200萬特獎未領清冊。（製表／吳靜君、資料來源／財政部）