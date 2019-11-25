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國道貨車「翻覆180度」四腳朝天！小女孩卡車廂驚恐爬出　警察一家熱血救援

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記者林昱萱／綜合報導

一名退休鐵路警察楊仲庭23日開車行經國道時，突然發現一輛貨車180度翻覆橫躺在內側車道，而現場也沒有警告標示，更驚悚的是，還有一名女童受困在車內，正企圖爬出車廂。對此，楊仲庭與妻小趕忙下車協助，將女孩的父親和女孩救出。

▲▼ 國道貨車「翻覆180度」四腳朝天！小女孩卡車廂狼狽爬出　警察一家熱血救援 。（圖／翻攝自楊仲庭臉書）

▲小女孩受困，警察一家熱血救援。（圖／翻攝自楊仲庭臉書，下同）

這起事件發生在23日中午12時許，而楊仲庭指出，「開車至高鐵左營站接小兒子休假回家，回程於上述地點發現一小貨車180度翻覆橫躺在內側車道上，現場無警告標誌，趨近一看，發現有一女童正試圖爬出車廂。」

▲▼ 國道貨車「翻覆180度」四腳朝天！小女孩卡車廂狼狽爬出　警察一家熱血救援 。（圖／翻攝自楊仲庭臉書）

從畫面可見，小女孩受困在車廂內，正企圖努力爬出，而楊仲庭表示，他們一家看到後，也立即衝下車去幫忙救援，「停車小犬舜帆（竹市消防員）立馬下車，與路人合力將小女孩與駕駛救出，小女婷雅（北市警局警務員）負責現場蒐證，本人（鐵路退休偵查佐）與老婆負責事故後方放置警告標誌及報案。」

所幸在大家的合力協助下，駕駛與父女都僅受到輕微擦傷，也讓楊仲庭表示，「真的是老天保佑」，而任務結束之後，他也幽默表示，「當然是趕快回家煮飯，不然咧！」

▲▼ 國道貨車「翻覆180度」四腳朝天！小女孩卡車廂狼狽爬出　警察一家熱血救援 。（圖／翻攝自楊仲庭臉書）

這段影片曝光後，引發不少網友熱議，紛紛留言感謝楊仲庭一家的愛心與付出，「你太帥了，以你為榮。」、「感謝學長救援！！！」、「好熱血的一家人，專業」。

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