「防衛作戰跟時間賽跑」　嚴德發巡雲豹八輪甲車裝配生產線

軍聞社／記者李忠軒南投電

「大家表現很好，對建構國軍的可恃戰力貢獻卓著！」國防部長嚴德發近日視導陸軍兵工整備發展中心及軍備局第209廠，代表三軍統帥蔡英文總統，對官兵同仁致力國軍武器裝備研發與維保工作，進而厚植國軍作戰能量，表達高度肯定與嘉勉之意。

嚴部長由國防部相關聯參主管陪同，前往兵整中心翻修廠視導官兵作業情形，並巡視雲豹八輪甲車裝配生產線，聽取甲車研發簡報，犒慰官兵辛勞，並提出工作指導。

嚴部長強調，「軍以戰為主」，國軍武器裝備的封存保修與汰除作業，應結合作戰實需，一切以作戰需求為主要考量，要求相關單位審慎規劃封存裝備的運用、維護與汰除作業，期使國防資源獲得最有效的運用。

嚴部長指出，兵整中心擔負國軍地面部隊武器裝備翻修維護的重任，至關重要，各級幹部應嚴格把關，維持地面部隊的基礎戰力；此外，亦可考量結合野戰部隊訓練實況，提供技術輔導與支援，提升基層部隊維保能量。

「推動國防自主」為政府重要政策，嚴部長指示各單位針對各項研發成果，可與國內產業鏈結，透過資源釋商，提升國內產業發展，同時因應未來新興兵力的引進，應事先完成相關規劃，完整建立廠級維修能量，確保新式裝備後勤維保無虞。

「國軍防衛作戰是在跟時間賽跑！」嚴部長肯定第209廠近期各項研發計畫，要求相關單位加快研發腳步，陸軍司令部也應結合防衛作戰需求，前瞻未來戰場趨勢，與研發單位共同研討，建構國軍防衛作戰堅強可恃的戰力。

另外，嚴部長相當重視肅貪防弊，指示各單位應嚴格要求採購紀律，分別從強化法制教育、落實人員考核，綿密督管機制等三方面著手，擇優選派採購作業人員，避免久任一職，杜絕違紀事件肇生，維護部隊純淨與國軍優質形象。