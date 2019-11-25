熱心公益愛民助民　國軍3官兵獲全國好人好事代表

軍聞社／記者林澤廷臺北電

中華民國108年全國好人好事代表「八德獎」得獎名單日前在主辦單位「中華民國表揚好人好事運動協會」網站公布，全國共有31位獲獎；在國軍人員方面，憲兵指揮部黃耀德中校、軍備局高家祥少校及資通電軍指揮部高賢齊士官長等3人獲獎，他們的善行蔚為典範。

黃耀德中校服役期間，曾積極參加災害防救衛勤支援任務，並於颱風後協助美濃鎮公所、美濃國小災後重建工作，他也熱心公益，至今全血捐血90次及分離術捐血150次，愛民助民義舉獲得肯定。

另一位獲得八德獎的高嘉祥少校，則是積極參與各種氣球公益活動，舉凡清寒植物人安養院發票勸募、老人長期照護募款及走入校園等活動，都有高少校參與其中的身影，結合個人興趣發展專長，主動發起公益活動，成為官兵揚善傳愛的標竿。

此外，高賢齊士官長積極參加螢火蟲志工活動，參與原住民失學兒童助學計畫，分別赴花蓮縣瑞穗鄉等18處偏鄉位為學童進行國小家庭訪問及課後輔導活動，熱心襄助社會福利工作，他並帶領偏鄉學童進行戶外遊戲活動，寓教於樂，塑建孩童健康活潑人格不遺餘力。

中華民國108年全國好人好事代表「八德獎」將於12月11日在臺北市青少年發展處（臺北市仁愛路1段17號）舉行頒獎典禮，公開表揚31位全國各界獲獎者，藉以肯定他們的善行，帶動良善風氣。