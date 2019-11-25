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大馬人常飛澳洲申請當難民　澳總理：拒簽率超過80%！

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▲澳洲護照 。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

▲澳洲護照 。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

許多人逾期逗留澳洲，為了避免遣送回國，在地申請難民身分以尋求庇護。截止今年6月，過去五年申請庇護遭拒的馬來西亞籍已累積1萬753人、中國籍以5158人位居第二位、越南籍則以982人排名第三。對此，澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）表示，拒簽機率超過80%，高達6萬多件案件已交給法院審理。

申請庇護最高的馬來西亞，是少數可以直接透過澳洲電子簽證（ETA）系統，申請入境的外國人。申請人擁有短期旅遊或商務原因前往澳洲，不需要到大使館申請，而且費用便宜，只需20美元（約台幣600元）。

根據《雪梨晨鋒報》報導，莫里森表示，從2014年7月截止今年8月，共有6萬2732人的申請被拒絕，拒簽機率超過80%。然而，截止今年9月底，被拒絕的申請案件高達6萬多件，已交給法院審理。

除此之外，澳洲移民副部長阿布爾（Abul Rizvi）說，馬來西亞和中國政府並不太想要阻止這件事，如果澳洲政府要打擊境內外的人蛇集團，阻止非法移民為目標，似乎還有很長的路要走。又說，雖然確定部分人以難民的身分入境，但其他人疑似在案件庭審期間，還留在澳洲工作。

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