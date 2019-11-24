日韓外長商定下月四川辦「文安會」！　磋商徵用工案及貿易戰

▲ 文在寅與安倍6月底在大阪G20峰會互相握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓政府22日在《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）到期幾小時前態度大轉彎，宣布有條件延後失效期限，二戰爭用工案挑起的日韓紛爭也出現轉機。日本外務大臣茂木敏充與南韓外交部長康京和昨（23日）於名古屋會面，商定將以12月在中國舉辦的中日韓領袖峰會為契機，協調兩國元首面對面會談。

《韓聯社》報導，康京和赴日出席20國集團（G20）外長會議，在名古屋一家飯店與茂木會面，也是2人繼9月下旬在美國紐約聯合國總部會面後再度會談，商討南韓總統文在寅及日本首相安倍的峰會、日方撤回出口限制、徵用工案及朝鮮半島情勢等。

▲ 康京和與茂木23日於名古屋會談。（圖／路透）

茂木在會中針對南韓法院對徵用工案判決警告，若韓方出售日本企業在韓資產，兩國關係將更加緊張，要求韓方遵守國際法。雙方也針對GSOMIA交換意見，確認日韓及美日韓在面對北韓問題時攜手合作的重要性。

康京和事後召開記者會說明，雙方好不容易針對出口限制問題找到磋商的突破口，對此給予正面評價。儘管她與茂木對徵用工問題還有分歧，仍爭取到持續進行深度磋商的時間，未來將由出口貿易當局及外交部門各自進行善意對話。

茂木會後則宣布，與康京和達成共識，將協調安倍與文在寅12月赴中國四川成都出席中日韓元首峰會時會面，商討徵用工案、日韓貿易戰及GSOMIA等問題。

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