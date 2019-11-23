《軍情協定》失效延遲！韓媒：避開最糟狀況　日韓外長23日午後會談

記者林瑩真／編譯

日韓22日宣布延後《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）失效期限，同時進行局長級會議協商。日本外務省宣布，日本外務大臣茂木敏充與南韓外交部部長康京和於23日下午在名古屋舉行日韓外長會談。

綜合日媒報導，名古屋從22日舉行今年的G20外交部長會議，並由日本擔任議長國。藉此時機，外務省23日下午宣布，日本外務大臣茂木敏充與南韓外交部部長康京和將進行15分鐘的日韓外長會談。

這是自今年9月以來的第二次會談，將針對南韓「有條件」延後《軍情協定》失效期限一事進行磋商。報導指出，日外臣茂木敏充將再次敦促南韓，糾正日本在太平洋戰爭中，「徵用」問題違反國際法的狀態。

對此，南韓媒體則稱，日本採取的措施只是繼續協商，南韓大致上是作出讓步，但至少「避開了《軍情協定》終止這個最糟糕的狀況」，對維持《軍情協定》的決定給予正面評價。

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