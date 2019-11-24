陳明文大林後援會成立　徐國勇站台：明文規定不能出賣台灣

▲▼陳明文成立大林後援會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣第二選區立委候選人陳明文，23日上午在嘉義縣大林鎮大林國小前成立大林後援會，請來內政部長徐國勇助講，徐國勇表示，明文規定就是不能出賣台灣，但有人卻高呼要打破明文規定，換句話說就是要出賣台灣，實在是很糟糕。

陳明文大林後援會成立，助講來賓包括內政部長徐國勇、縣長翁章梁、前縣長張花冠、縣議員許有疆、縣農會總幹事黃貞瑜，大林農會總幹事簡維彥等人，並由擔任榮譽主任委員的縣長翁章梁授旗，大林各里里長幾乎全員到齊力挺。

▲▼徐國勇出席陳明文成立大林後援會致贈包粽。（圖／記者翁伊森翻攝）

徐國勇表示，陳明文從議員、議長、縣長做到立委，一路受嘉義鄉親栽培，一步一腳印，最知道農民的辛苦，很多鄉親需要的政策包含農機補助、肥料降價到農民保險，都是陳明文打拚出來的功勞，而所謂的「明文規定」就是照顧農民、顧台灣，但卻有人高呼要打破「明文規定」，難道這些人都要不顧農民出賣台灣嗎？

▲▼前大林鎮長、現任縣農會總幹事黃貞瑜於陳明文成立大林後援會揮舞大旗。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委陳明文上台時提到，上一屆他與總統在大林的得票接近七成鄉親力挺，他感念在心，未來的4年是嘉義發展的關鍵4年，過去他當縣長爭取大埔美園區設立，現在大埔美已經發展2期了，接下來的4年他要改善大林和園區的整體規劃，讓大埔美的發展可以外溢到整個大林地區，帶動地方發展，讓大林真正「轉大人」。

陳明文大林後援會成立，現場超過千名鄉親到場，陳明文與翁章梁更率領後援會幹部一起推動「轉大林 轉大人」活動道具，象徵攜手發展大林鎮的任務勢在必行。

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