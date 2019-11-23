▲ 新北市圖另類感恩閱讀大餐，好書佐異國氛圍學習體驗。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

舖著漂亮桌巾的閱覽桌上，擺放著一道道充滿書香的好書佳餚，因應即將到來的11月28日感恩節與12月5日國際志工日，新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館特別在23日為參加英文陪讀活動的小朋友們，準備了豐盛的感恩閱讀大餐，讓小朋友可以學習感謝身邊的人，同時體驗異國氛圍濃厚的節日！

蘆洲兒童親子分館有一個很特別的「English Reading Buddies」英文陪讀活動，這是由一群來自新北美國學校的高中生自發組成的，透過每個月到圖書館陪小朋友共讀英文繪本，藉由一對一的伴讀活動，免費教小朋友英文閱讀與對話，吸引許多小朋友爭相報名參加。

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圖書館因此特別在感恩節與國際志工日前夕，布置了感恩節閱讀餐桌，讓小朋友可以體驗與眾不同的感恩大餐，同時感謝這群外籍學子義務到圖書館陪伴孩子閱讀、教英文，增進小朋友的語文能力。

▲ 陪讀學童在感恩樹上掛上感恩卡片，學習感謝這些英文陪讀天使，與身邊的每一個人。

蘆洲兒童親子分館主任陳樺萱說，「English Reading Buddies」的發起人是目前就讀新北美國學校高二的喬安同學，從小在美國長大的她，因為小時候爸爸媽媽經常陪她讀英文繪本，讓她養成喜歡閱讀的習慣，也喜歡到圖書館，因此激發她利用課餘時間號召同學一起到圖書館陪小朋友共讀英文書，希望帶動孩子的閱讀興趣，享受閱讀樂趣。新北美國學校校長Mr.Cravak得知同學們自動自發協助小朋友英文學習也十分支持，更鼓勵全校同學一起參與。

每年11月第4周的星期四，是美國舉國歡慶的「感恩節」，12月5日則是聯合國訂定的國際志工日，今年的感恩節是11月28日，蘆洲兒童親子分館因此特別在感恩節前夕，準備了豐盛的感恩閱讀大餐，並且帶陪讀學童在感恩樹上掛上感恩卡片，學習感謝這些英文陪讀天使，與身邊的每一個人。

蘆洲兒童親子分館英文陪讀活動時間為每月第三周周六下午，活動免費，詳細報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2288-8294。

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