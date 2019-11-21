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布袋戲首代女演師江賜美88大壽　侯友宜道賀發揚台灣傳統藝術

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▲ 布袋戲首代女演師江賜美88大壽 侯友宜道賀發揚台灣傳統藝術。（圖／新北市文化局提供）

▲ 布袋戲首代女演師江賜美88大壽，侯友宜道賀發揚台灣傳統藝術。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣布袋戲第一代女演師，也是國寶級藝術大師江賜美女士，2019年9月親自率團飛往法國參加世界偶戲節演出，獲得高度肯定，享譽海外；新北市長侯友宜20日前往位於新莊區的劇團工作室拜訪，並祝賀江大師88歲生日快樂，永保健康活力，繼續發揚台灣掌中藝術。

侯友宜說，江賜美大師從事掌中戲藝術迄今70餘年，創辦「真快樂掌中劇團」，今年還親自帶團參加法國世界偶戲節，將布袋戲表演藝術推廣至國際舞台，堪稱台灣之光。他也表示，江賜美在以男性為主的布袋戲界闖出一片天，淬鍊出令人悸動的掌中戲人生，是出類拔萃的女性，也是資深的新北女力代表。

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▲ 布袋戲首代女演師江賜美88大壽 侯友宜道賀發揚台灣傳統藝術。（圖／新北市文化局提供）

▲ 侯友宜親自操作戲偶，將手中的關公戲偶表演的活靈活現。

在江大師及她的兒子、孫子，一家三代的指導下，侯友宜也親自操作戲偶，運用豐富的聲調轉化及肢體語言，將手中的關公戲偶表演的活靈活現。此外，侯友宜也親自送上壽桃造型的蛋糕、新北好茶、鶯歌陶博新款茶具組，慶賀江大師88歲高壽，祝福她永保身體健康、活力滿滿、闔家幸福和樂，持續投入台灣布袋戲藝術創作與推廣。

新北市文化局表示，新莊文化藝術中心廣場將於2019年12月7日晚間7時30分及12月8日下午3時30分，安排「真快樂掌中劇團」江賜美連本劇目《天寶圖－李三保充軍》上、下集演出，歡迎市民朋友踴躍前往欣賞，一睹臺灣第一代女演師親自操演的風采。

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