萬里龜吼漁夫市集「蟹蟹您」　搶購限量千元驚喜螃蟹福袋

▲ 萬里龜吼漁夫市集「蟹蟹您」，搶購限量千元驚喜海鮮福袋。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「龜吼漁夫市集」為歡慶2019年截至10月底來客數已突破150萬人次，於23日舉辦「蟹蟹您」活動，當天中午12時至下午13時市集推出63個限量超值千元螃蟹福袋，內有超值商品兌換券，歡迎民眾到龜吼漁港搶便宜、吃海鮮、賞海景。

龜吼漁夫市集緊鄰北海岸維納斯海岸線，更是新北特產「萬里蟹」的知名採買景點，為了歡慶市集來客數突破150萬人次，民眾到指定攤位（攤位號：1、15、31、34、36、39、42）購買福袋，現場僅有63份限量超值千元福袋供民眾搶購，每一福袋至少有萬里蟹3隻，再佐搭在地生猛漁貨，絕對讓採買民眾物超所值。

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▲ 萬里蟹與麻油是補冬最重要的元素之一，今年秋冬最火的料理「麻油萬里蟹」。

採買回來的福袋千萬不能浪費，萬里蟹與麻油是補冬最重要的元素之一，今年秋冬最火的料理「麻油萬里蟹」，是沿海地區漁民家庭為了暖身，將捕撈回來的萬里蟹以麻油或藥膳等快炒烹煮，不但能嚐到鮮嫩飽滿的萬里蟹肉，更能細細品味鮮醇溫潤的麻油高湯，讓人一口接一口，吸滿高湯精華的麵線也可當作主食，暖胃又暖心。

農業局長李玟表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，場內除販賣自家漁船捕獲的生鮮漁獲，也有提供代客料理、熱炒現吃及乾貨、飲料等，讓遊客吃喝採買一次滿足，龜吼市集已成為民眾到北海岸採買海鮮的熱門景點。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 萬里龜吼漁夫市集周邊停車場。

▲ 萬里龜吼漁夫市集參考資訊。