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影／「吃屎哥」臉書揚言炸總統府　遭罰9萬元！他開直播下跪道歉

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記者沈繼昌／桃園報導

網紅「吃屎哥」游兆霖今年4月間在臉書貼文與影片，揚言要「炸總統府，我東西與兄弟都準備好了，網紅吃屎哥人生最後一戰」等語，警方根據游的網路IP位置到位於桃園住家逮捕送辦；游偵訊時坦承犯行，辯稱因壓力大是「開玩笑」的，地院法官依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金為9萬元。吃屎哥獲知判決後，在臉書又直播，向社會道歉。

▲網路紅人「吃屎哥」游兆霖今年4月間在臉書貼文揚言「炸總統府」，法官審理後判處有期徒刑3個月，游後來在臉書向網友跪拜道歉。（圖／翻攝自游兆霖臉書）

▲網路紅人「吃屎哥」游兆霖今年4月間在臉書貼文揚言「炸總統府」，法官審理後判處有期徒刑3個月，游後來在臉書向網友跪拜道歉。（圖／翻攝自游兆霖臉書）

檢警調查，26歲的游兆霖於今年4月5日下午5時許，在不特定人士均可瀏覽的臉書上，在個人臉書公開張貼影片表示「我要炸總統府、我東西跟兄弟都準備好了、網路紅人吃屎哥人生最後一戰」等語，引發網友議論紛紛，警方查出游發話位置IP，循線在桃園市其住處逮捕游到案。

游在偵訊時否認有恐嚇公眾犯行，辯稱自己是開玩笑的，因最近壓力大，想引起大家注意，判決出爐後，游後來在個人臉書專頁上貼上跪拜道歉影片，強調自己是開玩笑，身為公眾人物不應該如此，請大家原諒。

法官審理時認為，游留言「炸總統府」客觀上以對生命、身體與財產為不法惡害相加之意，且表明轟炸的標的物是針對總統府，總統府內外均有多數公職人員、憲兵，洽公人士等充斥各機關，是特定及不特定多數人聚集場所，公眾往來頻繁，若遭恐怖攻擊經造成嚴重損失。

判決書指書，游發布的文字、影片均為公開，對不特定公眾恐嚇行為明確，不採信游稱「只是開玩笑」辯詞，法官審酌，游男才因恐嚇案執行完畢，再次以類似手法恐嚇公眾，顯然未見改過，法官依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金，以1千元折算一日，約9萬元。

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