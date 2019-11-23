高雄女凌晨喝茫…見警飆罵「XX娘」！好友醉翻遭押怒踹警

▲富民路快炒店發生酒客糾紛，蘇姓女子對員警大罵三字經，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區23日凌晨接連發生2起酒客糾紛，警方獲報，富民路熱炒店有1男1女因酒後口角起爭執，其中蘇姓女子對到場調停的員警大罵三字經「幹X娘」；而相隔一小時後，文自路燒烤店則有2名男子酒後產生言語糾紛，引發肢體衝突，遭警方上銬帶回偵辦。

▲富民路快炒店發生酒客糾紛，林姓男子伸腳踹員警，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

第一起男女酒客糾紛事件，經警方了解，為雙方熟識朋友相約在熱炒店餐敘，酒後口角便起了爭執，警方請雙方出示證件時，蘇姓女子還對警方大罵三字經「幹X娘」，並出手推打員警；而在場另名林姓男子也對員警口出惡言，遭警方押上警車時，還突然伸腳踹員警，全案依妨礙公務罪嫌移送地檢署偵辦。

▲文自路燒烤店有2名男子酒醉鬧事，遭警方帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

約1小時過後，警方再度接獲通報一起酒客糾紛事件，雖然員警到場後，雙方已無拉扯行為，但2名男子都已喝茫，便依法將2人帶回派出所進行保護管束，並依社會秩序維護法送辦。

▲文自路燒烤店有2名男子酒醉鬧事，遭警方帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

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