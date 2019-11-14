10年來每天值班的衛生所醫生　鋼鐵醫師廬克凡榮獲模範公務員

▲台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，從行政院院長蘇貞昌手中接下模範公務人員殊榮奬杯。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，積極推動多項醫療升級計畫，今年從81位全國優秀參選者中脫穎而出，榮獲行政院模範公務人員殊榮。13日由行政院院長蘇貞昌親自頒獎，足堪模範。

盧克凡堅定偏鄉醫療不能落後的信念，自2009年擔任大武鄉衛生所醫師職務，致力於推動提升偏鄉醫療品質，四處奔走為南迴線上的居民謀求更完善的醫療品質，歷經10年努力成立了「南迴醫療救護中心」、增設第二專科門診、24小時急診，接洽高雄醫學院醫學中心駐診，將全國最高等級醫療水準帶入台東，利用雲端科技結合桃園醫院協助影像判讀、更結合高醫牙醫團隊到大武鄉衛生所門診等項事蹟。

▲盧克凡在基督教門諾會的教友陪同下，與台東縣衛生局同仁前往台北授獎。

盧克凡說:「我在打自己該打的仗！」，2008年來台東唯一每天中午值班的衛生所醫師，2015年開啟全國第一個IRC計劃的衛生所，2016年終結大武鄕一百多年來沒有牙醫師的困境，2018年南迴救護中心動土，108年高醫團隊開始在大武鄉衛生所門診，堪稱醫療界的表率，積極爭取偏鄉醫療資源的信念，更為台東南迴偏鄉醫療注入了新能量。

盧克凡在基督教門諾會的教友陪同下，與台東縣衛生局同仁前往台北北公務人力發展學院授獎，獲選為行政院模範公務人員者，可獲得獎座及獎金新台幣5萬元，並給予公假5日。