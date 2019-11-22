高市府官員接連請假遭批　葉匡時：不像其他人用很多公家資源



▲高雄市議員簡煥宗。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄官員繼觀光局主秘高美蘭請假一個月後，民進黨議員指出，跟在韓國瑜旁邊的機要趙子淵，到底有沒有完成請假手續？隨即要求市長辦公室主任邱源寶在總質詢時列席備詢，沒想到高雄市政府來函，指「邱主任請事假不克列席」。

民進黨議員簡煥宗表示，本來要請職在農業局、但調市長室工作的趙子淵到議會備詢，由於趙是已請假的高雄市觀光局主祕高美蘭的兒子，請假狀況也備受高度關注，但知道趙請假到大選結束，則改請市長辦公室主任邱源寶到議會說明，沒有想到人事單位回覆邱源寶已請長假。

▲高雄市政府來函，指「邱主任請事假不克列席」 。（圖／市議員簡煥宗提供）

對此，高市府新聞局回應，「趙子淵當然依規定請假，至於假別則以18日市長登記為總統候選人做分際，17日前的假別是加班補休，而18日起後則是無薪假。」

▲韓國瑜機要秘書趙子淵 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於邱源寶請假一事，新聞局則說「市長室主仼的主要仼務是襄助市長相關事務，而市長登記為總統參選人，在避免動用市府資源的情況下，依規定請假協助市長，是恪遵市長要求行政中立的指示。市長室機要依規定請假，可受公評。但也請社會各界思考該被嚴格監督的對象，不是依法請假的人，而是以國政之名，行輔選之實的某位政黨總統參選人」。

▲高雄代理市長葉匡時 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄代理市長葉匡時也補充回應「每個人都有請假權益，市長為了行政中立請假，不像其他政黨提名的總統候選人用大量行政資源，很多官員跟著行政不中立也不請假，用很多公家資源，市長這樣的做法是很守規，以維持行政中立」。

葉匡時說「市長身邊原來機要辦公室主任，本來就是幫市長做事，現在市長請假去選舉現在他們也請假去幫忙，我也覺得沒什麼不對」。