噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！慢速播放畫面　法官驚：天啊！真的有

▲法官勘驗監視器畫面，特別以慢速播放，發現不明物體晃動。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名3歲鄧姓女童跟父親到一間加油站洗車時，慘遭空氣噴槍奪命，父親遭到檢方依照過失致死罪嫌起訴，不過女童母親卻認為父親有殺人意圖，所以委託律師提告，不過就在審理過程當中，委任律師王子浩拿出關鍵畫面，指出父親持噴槍進入車輛右前座後，女童手指就從父親腋下垂落，疑似在掙扎，法官以慢速勘驗監視畫面，驚呼：「天啊！好像真的有」，指示書記官記載「不明物體」晃動。

記者詢問律師王子浩，「我們認為是在掙扎」，不過整個副駕駛座被父親擋住了，無法看清楚小朋友的臉部表情跟手部的動作，所以只能用其他的證據來推測，因此就在22日開庭時，王子浩要求法官重新勘驗，所以法官以慢速播放方式來勘驗整個監視器畫面。

▲女童母親委任律師王子浩表示：畫面中有不明物體晃動 。（圖／記者吳奕靖攝）

王子浩說法官勘驗過後發現，被告也就是女童父親有從後方拿取衛生紙，「因為無法確認他擦拭的位置，所以法官只有簡單記錄他有拿取，在副駕駛座位置擦拭，另外我們有發現到一段影片，在腋下的左下方這邊，我們認為是小孩子的手指頭在動，法官是記載有不明物體在動」，就是這個畫面，讓王子浩強調「可能是女童在掙扎」。

這起案件就發生在今年的1月20日，高雄市左營自由三路一間加油站驚傳一名3歲女童送醫不治，女童的母親在臉書發文，跪求民眾在1月20日下午兩點半到三點十分之間，有拍到女兒的行車記錄器跟監視器畫面，想要了解真正的死因，事後警方展開追查發現，女童是跟父親一同到了加油站的自助洗車區，女童父親跟警方供稱當時自己正在整理車子，女童單獨在車內，第一時間有發現女童有在玩噴槍，但是當時也不以為意繼續整理車輛，過了一會就發現女童臉色不對勁，所以趕緊自己開車將女童送往了醫院，他自己也不知道發生了什麼事。

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（資料圖／記者吳奕靖攝）