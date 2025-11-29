　
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

大阪世博爆紅！日本「自動洗澡機」開賣　一台要價1200萬

▲▼日本Science推出「自動洗澡機」，一台要價高達6000萬日圓（約1200萬台幣）。（圖／翻攝自株式会社サイエンス）

▲日本Science推出「自動洗澡機」，一台要價高達6000萬日圓（約1200萬台幣）。（圖／翻攝自株式会社サイエンス，下同）

記者董美琪／綜合報導

日本科技公司Science日前在大阪世博會展示的人體自動洗澡機引起廣大關注，如今已正式在日本販售。據日本媒體報導，這款設備單台售價高達6000萬日圓，折合新台幣約1200萬元。

法新社指出，這台外型宛如膠囊艙的裝置名為「未來人體清洗機」。使用者躺進設備並蓋上上蓋後，不需自行動作，便能在音樂聲中完成清潔，全程類似洗衣機清洗衣物的概念，但沒有旋轉與脫水的程序。

今年10月落幕的大阪世界博覽會曾展出這台洗澡機的原型，吸引不少民眾排隊觀賞。該屆為期六個月的活動，共吸引超過2700萬人前往參加。這款最新產品可說是對1970年大阪世博會中「自動洗澡機」概念的延伸與升級。

Science董事前倉祐子表示，公司的社長在1970年世博期間還是10歲孩童，當時便受到該項發明的啟發，因此多年後持續朝自動化洗澡技術投入研發。前倉強調，這項設備除了能幫助清潔，也能帶來放鬆效果，機器還會同步偵測心跳等生理指標。

▲▼日本Science推出「自動洗澡機」，一台要價高達6000萬日圓（約1200萬台幣）。（圖／翻攝自株式会社サイエンス）

她透露，會決定讓產品量產，是因為一間美國度假村業者詢問原型機的商業化可行性。首台正式出貨的產品由大阪一家飯店購買，預計提供給住客體驗；日本大型家電通路山田電機也名列買家，希望能藉此吸引民眾進店。

不過前倉也補充，由於這款洗澡機的魅力部分來自其珍稀性，因此公司目前規劃僅生產約50台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀

大阪世博爆紅！日本「自動洗澡機」開賣　一台要價1200萬

相關新聞

大阪世博TECH WORLD館「圓滿謝幕」　超過110萬觀眾進場體驗

大阪世博TECH WORLD館「圓滿謝幕」　超過110萬觀眾進場體驗

2025大阪世博會今(13)日閉幕，為期184天的展覽，超過110萬名觀眾進場體驗我國TECH WORLD，圓滿謝幕。閉館儀式以象徵圓滿落幕的「熄燈儀式」作結，雖然活動「停息、謝幕」，但不「熄滅」，名譽會長黃志芳表示：「未來，TECH WORLD的精神會繼續存在於我們每一個人身上。相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」

日本奶奶大阪世博天天報到　創全勤傳奇

日本奶奶大阪世博天天報到　創全勤傳奇

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

世博倒數！直擊「台灣館」人潮爆棚排4小時　日男瘋狂造訪117次

世博倒數！直擊「台灣館」人潮爆棚排4小時　日男瘋狂造訪117次

韓國瑜今率朝野立委赴日交流　將見麻生太郎、參觀大阪世博

韓國瑜今率朝野立委赴日交流　將見麻生太郎、參觀大阪世博

關鍵字：

自動洗澡機大阪世博洗澡機

