盲眼龍婆「末日預言」曝　2026台海動盪引爆三戰、外星人訪地球？

盲眼龍婆巴巴萬加2026年預言曝光。（翻攝X@MirrorWeirdNews）

圖文／鏡週刊

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）儘管已辭世多年，但因其生前預言如黛安娜王妃逝世、911恐怖攻擊等事件事後一一應驗，使其聲名遠播。隨著2025年即將結束，她的追隨者們再次將當年的預言與現實情況進行比對，發現戰爭與大規模地震等預測都與當下發生的事件有所吻合，令眾人高度關注她對2026年的一系列預言。

綜合外媒報導，巴巴萬加曾預言2025年歐洲會爆發重大衝突，同時也將面臨地震和洪水等天災，並預示著人類的滅絕。信徒認為，持續多年的俄烏戰爭至今仍無緩和跡象，以及日前俄羅斯堪察加半島外海發生的8.8級大規模強震，都與她的預言不謀而合。這些現實中的事件，讓信徒們更堅信她的預測準確無誤。

巴巴萬加預測2026年將爆發一系列禍事，她聲稱第三次世界大戰將於該年春季自東方地區點燃戰火，隨後擴散至西方，導致西方國家毀滅。她還提到俄羅斯總統普丁將崛起成為一個強大的領導人，甚至被稱為「世界之主」。追隨者解讀，這可能暗示著中國對台灣的威脅加劇，同時美俄兩國也會爆發直接衝突。

此外，巴巴萬加的預言也涵蓋了其他層面。她警告全球將面臨一連串自然浩劫，包括地震、火山爆發和嚴峻的氣候變遷。這些災害預計會摧毀高達8%的陸地，將重創生態系統和關鍵基礎設施，使人類賴以生存的環境岌岌可危。她還指出，科技將會主宰人類的生活，人工智慧的發展將達到足以掌控人類職場、社交互動以及日常作息的程度。更令人驚奇的是，她預言2026年11月將有太空船造訪地球，象徵著人類與外星文明接觸的開端。

