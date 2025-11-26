　
新奇

末日來臨？　宗教領袖預言2025年底「彗星撞地球」毀滅世界

▲▼ 小行星,彗星撞地球。（示意圖／VCG）

▲ 夏希預言年底將發生彗星撞地球。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦宗教領袖夏希（Riaz Ahmed Gohar Shahi）25年前的預言近期再度引發關注，他稱2025年底將有一顆彗星撞擊地球，造成「世界末日」。這名神秘主義者早在2000年出版的著作《神的宗教》中便預告此災難，聲稱這是上帝對人類道德淪喪的懲罰。

根據《每日郵報》，夏希在書中寫道，「一顆彗星被送往地球，將造成全面毀滅。這顆彗星預計在未來20至25年內撞擊地球，那將是這個世界的最後一天。」他創立的國際彌賽亞基金會（Messiah Foundation International）追隨者說明，彗星撞地球將引發大規模地震、海嘯及社會崩潰。

夏希2001年在倫敦神秘失蹤，但其追隨者堅信，這名現年84歲的精神領袖仍然在世，只是選擇隱居。他當年聲稱這顆末日彗星早有徵兆， 其碎片已在2年前撞擊木星。但在這本書出版以前，木星唯一一起重大撞擊事件發生在1994年，當時舒梅克-李維9號彗星（Shoemaker-Levy 9）因木星強大引力而分裂，導致多塊碎片撞向木星。

美國國家航空暨太空總署（NASA）及其他太空機構均未發現任何可能在2025年底前威脅地球的天體，目前太陽系中最受關注的天體是星際彗星「3I/ATLAS」，預計12月19日最接近地球，但距離仍達1.7億英里（約2.7億公里）。

夏希因自稱是什葉派伊斯蘭教救世主馬赫迪、重返人間的耶穌基督及印度教卡爾基（Kalki）化身而飽受爭議，巴基斯坦政府於2000年以褻瀆罪名禁止其著作及組織。

11/24 全台詐欺最新數據



