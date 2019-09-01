統一發票盃花蓮路跑　6千人響應募集近23萬張愛心助弱勢

▲財政部統一發票盃花蓮場路跑活動於花蓮鯉魚潭登場，有6千餘名跑者響應。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「財政部108年統一發票盃花蓮場路跑活動」9月1日於花蓮鯉魚潭盛大登場，6千餘名跑者響應公益路跑，成功募集到的22萬8,888張發票將全數捐予花蓮縣5家社福團體。縣長徐榛蔚到場共同為賽事鳴槍，並為參賽者加油打氣。

陽光乍現的涼爽清晨，逾6千名跑者朝氣十足齊聚風光明媚的鯉魚潭，還有來自全台各地的機關、企業團體攜家帶眷共襄盛舉，相當熱鬧。徐榛蔚偕同立法委員蕭美琴、財政部政務次長吳自心、莊翠雲、常務次長阮清華、壽豐鄉長曾淑懿、吉安鄉長游淑貞、縣議員蔡依靜、台灣中小企銀總經理施建安、台灣企銀企業工會理事長游宏生等人，為朝氣十足的跑者加油打氣。

▲花蓮縣長徐榛蔚偕同立法委員蕭美琴、財政部政務次長吳自心均出席現場為起跑鳴槍。

徐榛蔚表示，歡迎大家造訪群山環繞、波光粼粼的美麗鯉魚潭，好山好水的花蓮擁有最好的空氣品質，感謝財政部睽違8年再度於花蓮舉辦全民運動賽事，希望未來每年都能在花蓮舉行。她說，今日的路跑活動陣容龐大，路上車水馬龍、人潮絡繹不絕，相當成功，感謝財政部北區國稅局長王綉忠用心規劃、多次現勘，並至各國公營、產業工會等單位邀請大家參與，才能有這樣的盛會。

▲徐榛蔚歡迎大家造訪群山環繞、波光粼粼的美麗鯉魚潭為公益而跑。

財政部政務次長吳自心指出，統一發票於民國39年建置，即將邁入70年，路跑活動則始於民國99年，今年邁入第 10 年，今天順利完成第 45 場次花蓮場路跑活動，累計募集發票逾1,151萬張，並號召全國近 52 萬民眾響應參與。

路跑活動募集到的22萬8,888張發票，將全數捐贈予花蓮縣轄內「中華民國救世慈善協會」、「社團法人花蓮縣得力青少年與兒童家庭關懷協會」、「財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立聲遠老人養護之家」、「財團法人花蓮縣私立美崙啟能發展中心」及「財團法人天主教花蓮教區附設私立安德啟智中心」等5家社福團體，讓愛心無限延續。