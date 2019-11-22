猛捅鄰居3刀「小腸露出」！他扭頭見母想：一起做掉...72歲媽法庭悲吐心聲

▲阿九猛捅鄰居腹部，導致對方當場小腸外露，接著又朝母親刺一刀，下場曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿九（化名）誤以為媽媽與葉姓鄰居計畫殺害自己的前老闆，竟當場拔出2把長達30公分的水果刀朝葉女連捅3刀，導致對方小腸外露，嚇得當場忍著疼痛奪門而出。彭男接著再朝母親下手，一刀猛刺腹部。高等法院判他有期徒刑2年6月，刑後監護3年，仍可上訴。

判決指出，阿九自27歲起就受到幻覺影響出現自殘行為，經醫師診斷罹患妄想型思覺失調症，自2005年10月至2018年3月間，由於他多次無按時服藥，導致病情反覆，入院治療達29次。

阿九2018年6月16日上午在母親開設的美髮店內，聽到到店消費的葉姓鄰居與媽媽在閒聊就醫開刀的事情，竟以為2人在密謀殺害他的前老闆，憤而持2把水果走向剛起身準備沖洗頭髮的葉姓鄰居，朝她的腹部猛刺3刀，導致對方受有腹壁3處穿刺傷併大網膜及小腸露出、大腸穿刺傷、肝臟切割傷、大網膜出血、右前臂切割傷合併肌腱斷裂等傷害。

阿九見到葉姓鄰居往外逃跑，將目標轉為站在一旁驚慌失措的媽媽，持刀朝對方腹部猛捅一刀，所幸附近鄰居聽聞呼救聲，隨即報警處理，2人這才倖免於難。

葉姓鄰居在偵訊中表示，住家離阿九家約相隔3、4間房子，她都是給阿九媽媽洗頭做造型，平時阿九還會招呼她，「要喝咖啡還是水？」案發當天沒有與阿九對話，也不知道對方為何要刺傷她；阿九則表示，他16歲就向前東家學藝，前老闆夫婦教他很多，所以當他聽到母親與葉姓鄰居談論要殺前東家時，「我沒有辦法接受」。

▲葉女不過是去鄰居家開的美髮店洗頭，卻遭鄰居兒子猛捅3刀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

桃園療養院鑑定阿九罹患情感思覺失調症，案發當時受到精神疾病及心智缺陷影響，導致他辨識行為違法的能力顯著降低，但「未達不能之程度」。高院認為，辯護律師主張阿九當時已「心神喪失」的說法不足採；另阿九一審時曾說過，案發時他想「一起做掉」、「當場我就殺了」、「我就給她們殺下去」，認定他確實有殺人犯意。

法院審酌阿九母親曾說，擔心兒子離開監所後會傷害自己，又在法院審理時無奈稱，「我希望他可以在療養院待久一點，醫好再回來，我72歲了，我希望法院讓他去療養院醫到好，不要沒有完全好就回來，我也不能控制他」，顯示家庭監督支持系統薄弱，家人難以有效監督阿九按時服藥或持續就醫治療，難保無復發的可能。

高院考量阿九在審理期間與葉姓鄰居以85萬元成立和解，雖然仍有50萬元未支付，但已有撤銷改判的理由，最後依照殺人未遂罪，酌減6月刑期，改處有期徒刑2年6月，刑後入相當處所監護處分3年。

越想越不對勁！

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