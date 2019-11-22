武鬥型美女「巴西柔術冠軍」捲潤寅詐貸案！深夜複訊發出啜泣聲

▲巴西柔術女選手沈秉誼捲入潤寅詐貸案。（圖／翻攝沈秉誼臉書）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

潤寅詐貸案風波持續延燒，台北地檢署21日再度發動搜索，約談星榮物流3名女員工到案說明，其中一名女子竟然還是精通「巴西柔術」、曾獲得國際賽事冠軍的選手沈秉誼，辦案人員甚至還尊稱沈為「教練」；在檢方漏夜訊問後，沈遭依涉犯《銀行法》諭令80萬元交保。

沈秉誼擁有深邃的五官，外型相當亮眼醒目，2015年間在香港巴西柔術公開賽中奪得冠軍，還因出眾的外表及身材受到外界矚目，甚至遭頻頻騷擾；當時沈秉誼還公開喊話，希望大家能關注她為國爭光背後付出的努力，不要聚焦在她的身材上。

在多場國際賽事創下佳績的沈秉誼現在道館中擔任教練，雖然上場時氣勢驚人，但21日深夜被移送複訊時，卻露出嬌弱的一面，低頭不發一語，甚至還傳出微弱的啜泣聲。

檢方調查，沈女過去曾在星榮物流擔任員工，時間長達約5年，直到2017年才離職；而沈秉誼在職期間涉嫌依負責人只是製作和潤寅間的假提單，藉此供潤寅向銀行詐貸上億元，目前星榮負責人蕭政良已遭收押，北檢昨再傳喚3名女員工到案說明，其中沈女複訊後依涉犯《銀行法》諭令80萬交保，另外曾、李2女則以30萬元交保。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►父母涉詐貸百億潛逃！潤寅千金穿「制服」落寞出庭 再押2個月

▼沈秉誼五官深邃，外型相當亮眼。（圖／翻攝沈秉誼臉書）