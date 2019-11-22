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光頭哥哥小編「7字藏頭」酸美女議員高嘉瑜　被粉絲抓包：賣歐北共

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▲▼光頭哥哥小編藏頭詩酸高嘉瑜。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲光頭哥哥(右)小編藏頭詩酸高嘉瑜(左)。（圖／翻攝Facebook／高嘉瑜、光頭哥哥陳俊傑）

記者葉國吏／綜合報導

「光頭哥哥」陳俊傑21日舉行告別式，吸引將近500名粉絲前往哀悼。不過台北市議員高嘉瑜到場引起爭議，傳出她帶記者到現場，還嗆工作人員沒資格阻擋拍攝。對此高嘉瑜在臉書發文喊冤，而光頭哥哥小編則在臉書粉絲專頁發「藏頭詩」暗酸此事。

▲▼光頭哥哥小編藏頭詩酸高嘉瑜。（圖／記者葉國吏翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲高嘉瑜到光頭哥哥告別式引起糾紛，發文澄清。（圖／翻攝Facebook／高嘉瑜）

高嘉瑜在臉書發文回應此事，表示她在告別式致意完後要離去前，門口有幾位粉絲要求拍照，「一開始以為記者也是粉絲，後來記者表明身份後，嘉瑜也跟記者說家屬希望低調，不要採訪比較好。」高嘉瑜說，她知道家屬想要低調所以本來不想多談，但後來衍生成不實風暴，所以才特地發文說明。

▲▼光頭哥哥小編藏頭詩酸高嘉瑜。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲光頭哥哥小編藏頭詩酸高嘉瑜。（圖／翻攝Facebook／光頭哥哥陳俊傑）

儘管如此，光頭哥哥小編也在深夜發文談論此事，文中也向某記者發道歉聲明，因為人數太多、又有人拿出相機拍照，火氣稍微控制不住對記者有不敬，後來冷靜後也前往鞠躬道歉。

不過該文第二段有藏頭詩，每段的第一個字依序排列出「政客記著都是使」，疑似就是「政客記者都是屎」的諧音。藏頭被粉絲抓到後截圖，但小編回覆說「賣歐北共」。

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