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雲林崙背奉天宮平安節遶境　依古禮十二班皂為媽祖開道

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▲真人身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲真人身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

秋收後，雲林縣各地區會展開感謝敬天謝地，俗稱「謝平安」祈福遶境活動。已有222年歷史的崙背鄉奉天宮媽祖廟，每年秋收後的農曆十月廿五、廿六、廿七日一連三天，舉行平安節媽祖遶境活動，廟方一百餘年傳統，真人裝扮穿著古代將軍服的將軍，率「十二班皂」衙役，在媽祖崙駕前開道維安。

創立於清嘉慶二年（西元1797）的崙背鄉奉天宮奉祀天上聖母，每年平安節媽祖遶境祈福活動，為地方盛事，百餘年來奉天宮保留一個民俗陣頭，「十二班皂」衙役各司其職，有清道黑令、馬頭鑼、哨角手、竹鞭衙役、藤條衙役等，負責媽祖出巡、遶境時開道秩序，以防誤闖儀隊。

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▲真人身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 崙背鄉奉天宮媽祖廟，每年秋收後的農曆十月廿五、廿六、廿七日一連三天，舉行平安節媽祖遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日清晨奉天宮媽祖廟依例進行古禮媽祖起駕遶境儀式，起駕儀式首先由民眾身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式，中路將軍請示媽祖後，在三十六執士護駕下，媽祖鑾轎正式起駕繞境。

奉天宮管理委員會表示，嘉慶元年當時的崙背鄉舊名（布嶼堡）連年苦旱、五穀欠收，且瘟疫肆虐，庄民飢病交迫人心惶恐，庄內耆老提議迎請大陸福建「湄洲媽祖」的聖駕遶境植安祈福，媽祖鑾駕所到之處，三日後疫病頓然銷跡，於是集議興建一竹茅廟宇奉祀，嘉慶二年竣工並定名「奉天宮」，百餘年來媽祖遶境期安活動，從未間斷舉行。

一大早民眾家家戶戶均備香案迎駕，祈求媽祖鑾轎巡幸帶來四季平安，媽祖鑾駕遶境各部落的大街小巷，鑾駕所到之處，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

▲真人身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲真人身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲真人身穿古代軍服扮演的中路將軍，舉行迎請媽祖令旗點兵及唱班後，再由十二班皂衙役進行清、開道儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民眾家家戶戶均備香案迎駕，祈求媽祖鑾轎巡幸帶來四季平安。（圖／記者蔡佩旻攝）


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