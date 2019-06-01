花蓮龍舟點睛開光！競渡嘉年華7日登場　71隊鯉魚潭競技

▲▼花蓮縣長徐榛蔚為競技龍舟點睛開光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「2019世紀飛天龍－鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」將於6月7、8日登場，縣長徐榛蔚6月31日前往鯉魚潭潭南完成祈福點睛儀式，祈求上蒼保祐龍舟嘉年華活動圓滿順利，支持發揚傳統優良文化，在現場逐一向每隊參賽者擊掌加油打氣，預祝71隊參賽選手奪得佳績。



鯉魚潭畔數艘龍舟扇形排列氣勢非凡，祥獅獻瑞後，徐榛蔚在花蓮市長魏嘉賢、壽豐鄉長曾淑懿、秀林鄉長王玫瑰等人陪同下，依循古禮行獻禮、恭誦疏文、浸沐龍舟，隨後執筆為龍舟開光點睛，預祝活動順利圓滿。

▲依循古禮行獻禮、恭誦疏文預祝活動順利圓滿。



儀式中，典禮司儀沿古禮高呼「一點龍頭出公侯、二點龍眼出賢能、三點龍鼻置田地、四點龍口起高樓、五點龍鬚出尚書、六點龍耳開甲第、七點龍角國家興、八點龍身出公卿、九點龍麟代代興、十點龍尾大富貴」等吉祥語，由點睛官悉心以硃砂筆點睛開光，並向龍舟行三鞠躬禮，儀式大功告成。



競賽隊伍包含傳統龍舟24隊、競技龍舟7隊，以及競技龍舟快樂體驗混合組40隊，合計71隊勁旅參與競技。

龍舟賽時間為6月7日、8日，活動除了精彩的龍舟賽，為推廣全民運動風氣及健康親水運動環境，比賽現場也舉辦水上嘉年華活動，包括水上摩托車、獨木舟、步行球等，邀請鄉親一起熱鬧慶端午。