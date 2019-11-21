公幼課後留園亂象！月收費竟最高可達2萬5　衝開辦率還調降教保員鐘點費

▲全教總表示，目前全國各縣市公幼課後留園開班的現況與條件非常不一致，導致教保人員鐘點費和家長補助不一致等各種亂象。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

家有幼兒的雙薪家庭，幸運抽籤進入公幼後，還會有課後留園的需求，公立幼兒園下午4點後會開辦課後留園，緩衝接送孩子的時間，協助雙薪家庭育兒。但全國教師工會總聯合會今（21日）召開記者會指出，目前全國各縣市課後留園開班的現況與條件卻非常不一致，也因教育部沒有明訂許多規定，導致課後留園成為「三不管地帶」，產生各種亂象。

全教總理事長張旭政表示，依照教育部的課後留園辦法，須達10人才開班，有些縣市5-10人，有些則是1人就開班。每個縣市規定不同，有些未達開班標準就會給予補助，讓只有少數人的課後留園可以成班，有些則沒有補助。在沒有補助開班的縣市，以每班收滿15人計算，每生僅需負擔1,600元左右，若只有1位幼兒參加課後留園，一個月高達25,000元，即使開班也沒有家長負擔得起。

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張旭政說，這樣高額的費用，對許多家庭來說都是一筆沉重的負擔。結果是，當一個班上只有少數幾人有課後留園需求時，家長只能選擇付出高額費用或送到安親班，而無法負擔的家長最終只能「被迫不參加」。

根據全教總統計，目前全國課後班平日鐘點費平均約在300-400元之間，但部分縣市則低至260元，而寒暑假整體的平均約在260元左右，等於是同工不同酬，落差極大。而在「教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務作業要點」中有規定，「公立幼兒園全園參與人數達十人即得開班；參與人數未達十人，且幼兒家庭確有需求者，應酌降收費開班。」導致有些縣市為了達成課後留園的開辦率，竟然調降教保服務人員的鐘點費，讓這些教保服務人員做「功德」。





▲全教總建議，教育部應建立全國一致性的課後留園辦法。（圖／記者崔至雲攝）

高雄教師產業工會幼教組主委林佳蓉指出，大部分的縣市都是由園內的教保服務人員擔任課後班，顯見課後留園已讓教保服務人員加班成為常態。一些園所則是聘用外部課後留園人力，但市區以外地區，課後師資人力難尋，不得已還是需要由園內教保服務人員擔任。此外，中央的作業要點未明訂師生比，已造成有縣市竟有1師要照顧25名幼兒的離譜現象，若其中有一個孩子出狀況，等於置其他幼兒安全於不顧，而過高的師生比也讓學校更難找到課後師資人力。

全教總說，在雙薪家庭日增的同時，課後照顧已經是一個重要的措施，呼籲中央與地方政府從制度面著手解決亂象，重視家庭與幼兒的照顧權利的同時，也不應該漠視教保服務人員的工作權與專業性，讓幼教現場與家庭需求相互共好。

