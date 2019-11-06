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教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

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▲▼ 教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團今針對108課綱的實施提出訴求，呼籲教育部應「增置教師員額、提高鐘點費、提高行政加給」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教育產業總工會今（6日）針對108課綱的實施提出訴求，呼籲教育部應「增置教師員額、提高鐘點費、提高行政加給」。對此，教育部指出，為減輕教師工作負擔，教育部已先調降國立高中職藝能科及實習科分組教學專任教師的每週基本教學節數，兼任行政職務專任教師的每週基本教學節數也予以調降，並新增協助行政減授制度，讓教師有更充裕時間備課。

108課綱已經上路，基層教師卻面臨負擔加重、教師人數不足的狀況，引發基層反彈。針對全教總提到的108課綱高中教師員額等配套，教育部國教署組長韓春樹表示，之前邀集地方政府共商時，地方礙於財源而暫無法支應提高教師員額所增人事費用，因此暫維持現行員額標準，將持續與地方政府溝通研議。

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▲▼ 教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

▲針對提高兼職行政職務加給，教育部回應，教部已研議規劃將原組長職務列等三級調整為二級，可增加教師兼任行政職誘因。（圖／記者崔至雲攝）

另外，為減輕教師工作負擔，教育部已先調降國立高中職藝能科及實習科分組教學專任教師的每週基本教學節數，兼任行政職務專任教師的每週基本教學節數也予以調降，並新增協助行政減授制度，讓教師有更充裕時間備課。

此外，韓春樹說，新課綱鼓勵學校運用多元師資活化開課，除校內師資，可透過「與大專校院合作開課」、「跨校共聘師資」、「遴聘業師協同教學」或「遴聘校外兼課教師」等多元管道，引進校外適任師資，如聘請大學師資授課，除了有補助計畫可支應經費，也依大學標準支給鐘點費，增加意願。

有關高中教師鐘點費，韓春樹也說明，現行公立高中兼任及代課教師鐘點費每節400元，工會建議予以調高，此部分同樣將涉及地方政府財政負擔，且如單獨調整高中職教師鐘點費，也將涉及國中小等不同教育階段教師鐘點費衡平性，將持續審慎評估。至於提高兼職行政職務加給，韓春樹也回應，教育部正研議規劃將原組長職務列等三級調整為二級，可增加教師兼任行政職誘因。

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教師員額行政加給備課鐘點費

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