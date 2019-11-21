卓榮泰深夜喊話吳敦義　貴黨不分區名單對國安有極大威脅

▲民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者陶本和攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區名單屢遭外界質疑「親中」立場，引發議論。民進黨主席卓榮泰20日晚間在臉書發文向國民黨主席吳敦義喊話，「我黨的名單當然有應受檢討之處，但貴黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞。」

卓榮泰表示，「致 吳主席，一張不分區名單讓您心力交瘁，令許多您的老朋友不捨，但是我還是必須對您說句真心話：主席，請您務必做出對的決定！」

卓榮泰說，主席，您本人列在名單中的這件事，現在已經不重要了！因為更大的問題困擾著全國人民：

1.為什麼在人民大會堂聽唱中國國歌、聆聽習近平訓話、公開教解放軍對抗美軍的人可以列在安全名單？

2.為什麼挺香港警察暴力傷害香港人民的人可以列在安全名單？

3.為什麼公然鼓吹武統台灣的人可以被您考慮列在安全名單？而現在他是新黨的第一名。一個人上週是中國國民黨政黨候選人，本週是新黨的政黨候選人，那一天他成為中國共產黨您會覺得奇怪嗎？

吳主席，選舉上您我是競爭對手，但在國家安全立場我們要站在同一條陣線；選舉時我們必須爭輸贏，但對外台灣絕對不能輸！

確保國防機密，維護國家安全；確保民主體制，維護基本人權；確保黨的靈魂，維護黨的價值，是您我現在最重要的職責，我們應該互相共勉。

卓榮泰認為，凡事只要有心就事在人為，雖然黨務工作非外人可以干涉，但未來執政團隊所會面臨的危機，拜託您現在用魄力來避免發生。我知道現實上這幾位爭議人士很難知所進退，也很難用選票來阻止貴黨前四名進入國會，不過您的一念之間是可以改變結果跟歷史的！

卓榮泰強調，「吳主席，最後關鍵時刻已迫在眼前，為您的歷史評價，更為中華民國的安全與穩定發展，這一次您一定要做出正確的決定，才不會讓全國人民倍感威脅，懇請深思深思再慎思！」

▲吳敦義。（資料照／記者莊喬迪攝）

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