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吳敦義反擊卓榮泰：貴黨的不分區是在總統官邸「喬」出來的

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▲▼國民黨中央委員會，吳敦義致詞。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單屢遭外界質疑「親中」立場，引發議論。民進黨主席卓榮泰20日深夜在臉書發文向國民黨主席吳敦義喊話，「我黨的名單當然有應受檢討之處，但貴黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞」，對此，吳敦義21日在貼文底下留言強調，國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度選出，並反擊「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的。」

卓榮泰昨日在臉書向吳敦義喊話，「一張不分區名單讓您心力交瘁，令許多您的老朋友不捨，但是我還是必須對您說句真心話：主席，請您務必做出對的決定！」

卓榮泰說，主席，您本人列在名單中的這件事，現在已經不重要了！因為更大的問題困擾著全國人民：

1.為什麼在人民大會堂聽唱中國國歌、聆聽習近平訓話、公開教解放軍對抗美軍的人可以列在安全名單？

2.為什麼挺香港警察暴力傷害香港人民的人可以列在安全名單？

3.為什麼公然鼓吹武統台灣的人可以被您考慮列在安全名單？而現在他是新黨的第一名。一個人上週是中國國民黨政黨候選人，本週是新黨的政黨候選人，那一天他成為中國共產黨您會覺得奇怪嗎？

吳敦義21日上午在該篇貼文底下留言，寫道「致 卓主席：國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度，選出來自台灣各地區、各行業的代表，雖然不可能讓每個人都滿意，但是至少是經過公平推舉，並由審查委員會審查資格合格後，經中常會決定，再由中央委員全體會議投票產生，非常嚴謹。」

吳敦義更反擊，「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的，先不說有沒有派系分贓或黨政不分的疑慮，至少在民主程序上，國民黨的名單是比貴黨更為民主，這一點相信是卓主席也不可否認的。」

▲▼吳敦義直接在卓榮泰貼文留言回嗆。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

▲吳敦義直接在卓榮泰貼文留言回嗆。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

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