鳳山母與獨生女陳屍臥房！高中女兒「成績全校前三」　師生全心碎：她人很好

▲鳳山民宅母女雙屍案。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、林昱萱／高雄報導

高雄鳳山區20日中午11時許發生一起血案，47歲的陳姓婦人與年僅17歲的李姓女兒陳屍住處臥房，而死者陳婦的丈夫李男表示，中午時分回到家中，就發現妻女倒臥在血泊中已經沒有氣息。對此，校方表示，李女在學校表現優異，課業排名都是全校前三名，和同學相處很好，如今發生此憾事讓大家都相當無法接受。

這起事件發生在20日中午11時許，據了解李男和妻子於數日前發生口角，隨後妻子便與女兒反鎖在房內，而他一直以為兩人還在冷戰，就沒有多在意，但沒想到今天接獲學校通知後，才知道女兒已經2天沒有去學校，回家查看之後竟發現，妻女雙雙陳屍在屋內。

據了解，李女現在已經高三，是家中獨生女，在校表現相當優異，不僅課業成績排行全校前三，與同學之間相處也很融洽，人緣相當好，是師長眼中的資優生、乖孩子，也沒有任何輔導紀錄，因此傳出此憾事讓師生都感到相當痛心。

此外，教育局也表示，校方於接獲李父通報後已召開緊急會議，跨處室協調處理事務，除持續協助李父處理後續事宜，亦針對該班學生、教師及家長啟動安心輔導機制，將安排輔導教師入班進行安心輔導，以安定班級親師生狀態。另外，教育局也回應，校方後續將協助警方釐清案情，並確認學生家庭後續所需資源積極協助；同時盡力舒緩事件對班級師生所生之衝擊，謝謝外界關心。

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