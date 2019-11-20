雨天送餐賠400！外送員嘆只能認命　晚上「FB突跳陌生訊息」秒急叩…嚇呆他

▲外送員找錯錢，哭賠400元神反轉！（示意圖／翻攝自Uber官網）

網搜小組／劉維榛報導

對外送員來說，除了要跟時間賽跑送餐，還可能因為忙中錯亂，找錯錢而做白工！一名Ubereats外送員就是苦主，把500當作100元找給客人，直到回家才發現錢短少，讓他欲哭無淚。怎料，到了晚上10點多突然跳出一則陌生訊息，結局神反轉，讓網友們讚爆。

一名外送員在臉書社團《靠北Ubereats》透露，昨（19）日，他跑了幾趟訂單，怎料回家算錢時，「發現自己可能把500元當成100元找出去了，帳面少了400大洋，當下整個大崩潰，心想時薪瞬間銳減！」

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辛苦錢不翼而飛，等於好幾趟送餐都是做白工，讓做事謹慎的原PO哀號，「找錢我都會稍微看一下，但想來想去想不出來是哪張單找錯錢，心想也只能認命，應該是下雨天手太僵拿錯。」鬱卒的原PO拚命捶心肝，殊不知晚上10點多，他正在吃飯時，奇蹟發生了！

只見臉書突然跳出一個陌生訊息，寫著「您好，請問您在熊貓公司上班跑單嗎？」原PO滿頭霧水回應，「不是喔，我是Uber」，而對方繼續表示，「您剛剛是否有跑XX的單」，雙方接著通話1分多鐘時間。

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▲客人狂肉搜，終於找到原PO！（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

「台灣最美麗的風景！」原PO的心情宛如坐雲霄飛車，他感動大喊「客人竟然找到我的FB要跟我約時間還我！雖然只是小錢…但這麼有心真的讓我很是感動！」文章一貼出後，掀起大批網友刷一排讚，不少同行也熱心傳授經驗，「我的500元以上大鈔，絕不跟100元的放在一起，需要的時候再另外拿出來，避免到暗處交易時忙中有錯誤找了」、「我都算兩次，避免找錯」、「所以500元我只進不出」、「 所以我會當面直接念，收你1000，找你700，有做過收銀櫃櫃檯的，都知道要很小心」、「怎麼找到的厲害」。

不過有網友質疑真實性，「叫餐時不是只看到名字，沒看到姓氏，這樣也能在FB找到，客人是用觀落陰的嗎？」其他人解釋，「如果FB使用本人大頭且中文本名，就不難找」、「可以啊，不過要比對，只要不要是大眾名字都好找，例如要是地區台北，臉書也顯示住台北更好找～有本人照片就不難找，如果你司機名稱就是榮X，應該也好找啦」、「真的可以找到喔，有很多戴口罩的司機，我都可以好奇的搜尋到」。

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