700條寄生蟲爬全身！男急吃麻辣鍋肉沒涮熟　腦子裡長滿「幼蟲白點」

▲朱男接受詳細檢查，發現腦部已經出現多個白點病變。（圖／翻攝自都市快報）



記者王致凱／綜合報導

大陸浙江一名男子最近到外地工作，自己買了豬肉和羊肉在租屋處煮火鍋吃，一段時間後竟出現頭暈、頭部漲痛、半夜抽搐和口吐白沫的癲癇症狀。男子到醫院求診後，醫師檢查發現原來他感染了寄生蟲，不僅腦部滿是病變，全身上下估計長滿700多條蟲。

根據《都市快報》報導，來自浙江衢州的46歲的朱姓男子是一名建築工人，今年一直在湖北武漢工作。大約一個月前，他下班回家順路到菜市場買了豬肉和羊肉，想吃一頓簡易麻辣鍋犒賞自己。

沒想到，吃完這頓火鍋後過一段時間，朱男白天經常頭暈、頭頂漲痛，半夜熟睡時又會發生肢體抽搐、口吐白沫等癲癇症狀，同住一房的同事某日發現他疑似癲癇，立刻呼叫救護車將他送醫。當地醫院初步診斷為「顱內多發病灶」，建議接受進一步檢查釐清並因，但朱男自認身體健康，一度拒絕接受後續檢查，直到癲癇症狀反覆發生後，才決定先回老家浙江求醫。

浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科副主任黃建榮主任醫師接診後，得知朱男發病前不久曾食用過豬肉、羊肉火鍋，透過頭顱磁共振檢查，發現朱男兩側大腦半球多發病變，血液與腦脊液中囊蟲抗體陽性，診斷為腦囊蟲病。

杭州電視台西湖明珠頻道指出，醫師檢查後發現，朱男體內長滿一種名為「豬囊尾蚴蟲」的寄生蟲，不僅腦部有病變，在肺臟、胸腔肌肉中也發現寄生蟲蹤影，全身上下長滿700多條，已經造成他體內器官損傷。

醫師判斷，朱男可能是食用火鍋時，誤食了帶有豬囊尾蚴蟲的豬肉和羊肉，又沒有將肉徹底煮熟，導致蟲透過消化道進入其大腦。朱男則回憶，當天他急著吃火鍋，麻辣鍋底又是紅色的，所以才看不出肉是否熟透。

醫師說，豬囊尾蚴蟲是是豬肉絛蟲的幼體寄生在腦部所致，由於人是絛蟲的終宿主和中間宿主，若食用帶有蟲卵的食物，卵會在腸道中孵化成幼蟲，鑽過腸壁後隨著血液和淋巴到達身體各處，由於大腦血液循環量最大，因此最常累積在腦部。目前，朱男入院接受驅蟲和降顱壓治療後，病情已經恢復。

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