警界扎根務實派！　中市警五分局長郭士傑治安和交通安全創佳績

▲郭士傑在治安、交通安全上都交出好成績。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局長郭士傑4月份上任以來，不論在刑案偵破或是交通維護的成果，都屢創佳績，名列前茅，他秉持著「警察五大心 民眾足感心」的理念，果然讓北屯區民眾對於治安的改善很有感，他說，未來仍持續朝治安和交安2大重點，讓民眾生活在安全無虞的環境。

▲郭士傑身材壯碩，心思卻相當細膩。（圖／記者鄧木卿攝）

郭士傑是中央警官學校56期交通學系畢業，東吳大學法律學系碩士，歷經嘉義市政府警察局督察長、彰化縣警察局副局長、台中市政府警察局督察室督察、台中市政府警察局後勤科科長、台中市政府警察局交通警察大隊大隊長，學經歷完整，身材壯碩，心思卻相當細膩，為人處事更是圓融。

▲非常有設計感的五分局外觀。（圖／台中市第五警分局臉書）

第五分局轄區也就是北屯區，面積63平方公里，東鄰東勢分局，北接豐原分局，西與第六分局，南與第二、太平分局相毗鄰，人口27萬多人，有大樓林立的都會，也有生產竹筍、柑橘等農產品的農村聚落，有聞名全省的大坑風景區，也有能舉辦大型國際賽事的洲際棒球場，轄區內還有一所中台科技大學，兼具都會及城鄉型態，相對的，治安和交通安全上都複雜許多。

郭士傑上任後每天戰戰兢兢，親力親為，果然在治安和交安上交出好成績，他說，毒品是犯罪之源，為了買毒，逼得去偷去搶，因此緝毒是重點工作，尤其是少年吸毒，更是重中之重，在「查緝供毒予少年案件」項目中，就查獲了28人，有效遏阻未來可能的罪犯，也因此，五分局連續2年的暑期青春專案，都是甲組分局第1名(2018年第1名、2019年暫列第1名)，績效卓著。

在四大刑事重點工作方面：緝毒安居專案，2018年安居專案獲甲組第1名，2019年第2名，獲行政院長表揚；打擊詐欺犯罪，2019年下半年詐欺評核暫列甲組第2名，2019年1月斬手專案列為第1名；檢肅非法槍械，2018年列甲組第2名，2019年上半年度列甲組第1名，下半年暫列甲組第1名；掃蕩黑道幫派，2019年執行「全國同步掃黑專案行動」，成績斐然，暫列第1名。

在交通安全方面，文心路全段人行道拓寬完工後，從2018年5月開始全面執法，清除道路障礙、違規車輛移置、交通疏導維持、人本通行空間維持，有效淨空文心路人行道，受到民眾好評，至於去年五月天在洲際棒球場的連續10天的跨年演唱會，更是場場爆滿（每場約2萬5千人），對周邊交通是一大考驗，五分局成立前進指揮所，擬定交通疏導計畫，並做滾動式勤務修正，任務圓滿達成。

五分局無論在查緝毒品、打擊詐欺、掃蕩黑幫、檢肅槍械等工作，績效都名列前茅，一旦發生重大刑案，除了全面追查線索之外，也著重強化現場生物跡證的鑑識採證工作，才能在第一時間偵破，維護北屯區居民安居環境，郭士傑說，警察工作無它，「有愛心、有耐心、有關心、有用心、同理心」罷了。

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