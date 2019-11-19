中職30年回饋列車抵楊梅　吳志揚期小球員具棒球運動員精神

▲中華職棒大聯盟會長吳志揚，帶領中職回饋列車抵楊梅楊心國小。（圖／練達提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中華職棒30年回饋列車19日開抵桃園市楊梅區楊心國小，中華職棒大聯盟會長、也是2020桃園市第二選區立委參選人吳志揚向楊心國小的小球員表示，棒球運動就是教大家團隊合作、自律與紀律，球員如具備該些精神，未來不管在哪裡，都會是一個有用的人。

▲▼中華職棒大聯盟會長吳志揚（右）和楊心國小小球員互動並進行捐贈。（圖／練達提供）

中華職棒同時也安排富邦悍將李宗賢、Lamigo桃猿梁家榮、統一7-ELEVEn獅楊家維到楊心國小擔任教練，進行包括熱身、傳接球、守備及打擊教學，對於能近距離接觸到職業球星，並且學習棒球技巧，30位楊心國小的小球員全程專心聆聽、用力練習，操場上也不時傳來因為被3位職業球員誇獎，而開心歡呼的笑聲。

針對楊心國小需要的球具，中華職棒回饋列車，也進行捐贈包括：軟式棒球10盒、少棒手套20隻、護具3副以及球棒2支、專業用裝備袋1個。中華職棒於每年球季中及球季結束，都會舉辦與基層學校棒球隊的互動及透過球星擔任教練的現場教學，今年已經是連續第18年，走訪全台學校超過百所，期待用行動把國球扎根在每一位小球員心中。

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