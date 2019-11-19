台南2兒子年薪近200萬「幾乎沒出現辦公室」　原來大學董事長是他媽

圖文／鏡週刊

位於台南麻豆的台灣首府大學問題也不少。該校教職員日前向全國私立學校產業工會檢舉，指首府大學董事長應秀鳳，讓自己的大兒子和二兒子擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬元卻幾乎沒在做事。

接獲檢舉的全國私立學校產業工會理事長尤榮輝告訴本刊，學校主祕一職十分重要，各校均由學養俱佳且經驗豐富的專業人士擔任，首府大學去年7月1日聘用董事長的蔡姓次子擔任主任祕書，但他去年6月才剛從首府大學企業管理系畢業，根本沒有教學、治校等經驗或能力。

尤榮輝指出，這樣的人事聘任案不符合學校利益，首府大學董事會及校長可能有「未盡善良管理人義務」的法律責任，且蔡男身為董事長的兒子，也有違反《私校法》第81條「圖謀他人不當利益」之嫌。

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另外，尤榮輝指出，首府大學董事長應秀鳳的另一名兒子，因「家族庇蔭」當上學校專任董事，年薪177萬元，但他幾乎沒在辦公室出現過，有坐領乾薪之嫌。

台灣首府大學公關室表示，董事長的2位公子在學校擔任主任祕書、董事等職務，相關人事是由董事會遴選、學校開會決議，均符合相關法規，亦已向教育部報備核可，無徇私之嫌。

公關室表示，擔任主祕的蔡O安非常努力，為輔佐校長招生勤跑全台，成績有目共睹，不了解為何有人要做這樣的指控。



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