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台南2兒子年薪近200萬「幾乎沒出現辦公室」　原來大學董事長是他媽

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【大學我家的5】爽兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

圖文／鏡週刊

位於台南麻豆的台灣首府大學問題也不少。該校教職員日前向全國私立學校產業工會檢舉，指首府大學董事長應秀鳳，讓自己的大兒子和二兒子擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬元卻幾乎沒在做事。

 

接獲檢舉的全國私立學校產業工會理事長尤榮輝告訴本刊學校主祕一職十分重要，各校均由學養俱佳且經驗豐富的專業人士擔任，首府大學去年7月1日聘用董事長的蔡姓次子擔任主任祕書，但他去年6月才剛從首府大學企業管理系畢業，根本沒有教學、治校等經驗或能力。

【大學我家的5】爽兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

尤榮輝指出，這樣的人事聘任案不符合學校利益，首府大學董事會及校長可能有「未盡善良管理人義務」的法律責任，且蔡男身為董事長的兒子，也有違反《私校法》第81條「圖謀他人不當利益」之嫌。

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【大學我家的5】爽兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

另外，尤榮輝指出，首府大學董事長應秀鳳的另一名兒子，因「家族庇蔭」當上學校專任董事，年薪177萬元，但他幾乎沒在辦公室出現過，有坐領乾薪之嫌。

【大學我家的5】爽兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

台灣首府大學公關室表示，董事長的2位公子在學校擔任主任祕書、董事等職務，相關人事是由董事會遴選、學校開會決議，均符合相關法規，亦已向教育部報備核可，無徇私之嫌。

公關室表示，擔任主祕的蔡O安非常努力，為輔佐校長招生勤跑全台，成績有目共睹，不了解為何有人要做這樣的指控。


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