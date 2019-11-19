選舉違規競選廣告偷跑　台南市環保局將依法查處拆除

▲台南市環保局將依法取締違規競選廣告物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國第15任總統副總統選舉及第10屆立委選舉即將開跑，不少參選人為提高知名度，已開始設置各類競選旗幟與廣告物，台南市環保局表示，將會依法查處違規競選廣告，以維市容。

環保局指出，競選活動期間或開始前政黨及任何人不得於道路、分隔島、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，設置停放競選旗幟廣告物，但經公告提供使用之地點，不在此限。如發現競選旗幟違規設置，環保局清潔隊將逕行拆除，迄今公有設施、土地已拆除逾200支旗幟。

為兼顧參選人競選宣傳需求，本次選舉將公告全台南市37個行政區共計118處競選旗幟設置公領域供參選人於競選活動期間設置宣傳，預計將於11月底前公告。

另有關媒體報導永康大灣自辦市地重劃區被發現插滿參選人旗幟一案，環保局表示，該區域屬私人領域，基於保障人民有表達其政治支持立場及言論之自由，不限制私有土地、圍牆（籬）、房屋插掛支持者競選旗幟，惟倘若土地所有人或管理人不願意被設置競選廣告，則有權自行拆除，請參選人收回或交由轄管清潔隊協助載運；另旗幟競選廣告若有妨害交通視線及公共安全之虞者，也將由清潔隊逕行拆除。

環保局表示，違規競選旗幟與布條拆除行動將持續至選舉結束，呼籲參選人重視市容觀瞻，以身作則，樹立選舉活動良好典範，給台南市民乾淨舒適的街道環境。