趁女友洗澡...色男對醉女又親又摸　被害人酒醒控「他伸到裡面去」

▲被害人跟著朋友參加電音趴喝醉酒慘遭狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

江姓男子2018年到桃園埔心農場參加電音趴後，陪女友和女友的朋友A女回台北休息，竟趁女友在洗澡的時候，看A女在客廳醉到不醒人事，竟對她胸部又摸又親的，A女醒來想起似乎還曾被迫口交、指侵，自行驗傷後提告，但因為只有胸部採集的檢體比對與江男相符，無法證明曾遭性侵，台北地檢署調查後僅依趁機猥褻罪嫌起訴江男。

起訴指出，30歲的江男是在2018年4月7日，和女友一起到埔心農場參加電音趴，遇到和女友同事一起去玩的A女，一群人開了包廂飲酒作樂，當天晚上約10點左右活動結束，江男和女友、A女一起搭UBER回台北，A女因為忘了帶鑰匙，先跟著江男回到江男女友的住處。

▲被害人指控在UBER車上時就遭非禮，但因司機未能目擊而證據不足。（示意圖／翻攝自pixabay）

酒醉的A女進到客廳的和室，就累癱休息，江男女友則是先去洗澡，江男竟趁四下無人的時候，強行撫摸、親吻A女胸部，直到隔天凌晨1點，A女的友人幫忙送鑰匙過來，A女才離開返回自己住處，稍後酒醒，A女覺得自己身體怪怪的，回想起意識模糊之間，曾在UBER後座，被江男強逼口交，在江男女友的住處時，也被舔胸、甚至被江男用手指插入下體，趕緊到醫院驗傷後提告。

但是因為UBER司機和江男女友都證稱，沒發現有強逼口交的事情，且驗傷報告無法確認A女下體遭江男手指侵入，江男被控趁機性交罪的部分罪嫌不足，檢察官最後只能依鑑定結果，認定江男涉嫌利用A女酒醉的時候犯下趁機猥褻罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

控乘客搭霸王車 運將開完庭再告律師「逼我收錢和解」

繳回筆電忘刪帳密 總經理擅登Gmail蒐證告員工洩密背信

「把快樂音檔傳給粉絲聽」 前男友潛入直播主閨房偷錄音…認錯賠16萬