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受困香港理大台灣女高中生　陸委會：因滿18歲被移送警局

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▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者馬叔安／綜合報導

陸委會19日證實，被困在香港理工大學內的台籍戴姓女高中生，雖然於19日獲准離開學校，但是由於年滿18歲，並沒有當場獲釋，而是被送往警局，具體情況還在與港方接洽，但是目前可以確認當是然安全無虞。陸委會稍早已經通過其母親確認其人身安全，並預為協助諮詢律師後續相關法律問題。

根據陸委會表示，這名女學生為香港中五學生，受困於該校，我方駐處人員隨即與其取得聯繫，戴同學雖暫無安全顧慮，但因手機遺失暫無法聯絡。

▲▼香港理工大學1119。（圖／（圖／記者游宗樺攝）

▲香港理工大學19日情況。（圖／（圖／記者游宗樺攝）

陸委會指出，駐處已依戴母提供相關資訊，積極透過各種管道協查，以確認其人身安全，並預為協助諮詢律師後續相關法律問題，並依其需求即時提供協助。

19日早上，《ETtoday新聞雲》記者直擊，理工大學已有示威者陸續在警方的陪同下被帶出，其中，有部分示威者和義務救護人員被警帶出時，身體不適送醫。此外，現場還有一批示威者全身包裹急救毯，坐在地面接受救助。

香港理工大學近日連續發生警民衝突，直至18日深夜，校長代表終於與警方協調談好，凡是18歲以下學生可到特定區域讓校長接走，警方不會拘捕，拍照和留下身分資料後，可直接離開回家；但18歲以上民眾仍將拘捕，可由校長陪同，律師會到場協助。

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