癌末醋妻怕帥老公找女人…連開3槍「射爆他額頭」自盡！遺書訣別：已經太累

▲ 這起事件發生在當地14日上午7時左右。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國38歲婦女金瑪汎（Pilaiwan Kimaphan）上月確診鼻竇癌晚期，病情嚴重、身形逐漸消瘦，但在外人眼中，她外貌姣好的丈夫兼村長蒙特里（Montree）相當愛家人，也很照顧她。只不過，這一切就在14日上午變調，外傳金瑪汎害怕老公在她死後另結新歡，便在當日上午朝蒙特里開槍，在他額頭中彈倒下後，她也舉槍自盡。

綜合曼谷郵報、每日郵報報導，金瑪汎與42歲的蒙特里育有2名兒子，其中20歲的大兒子與爸媽同住，但就在當地14日上午7時左右，大兒子先聽到3聲槍響之後，便發現爸媽2人雙雙倒臥房間床上，血流不斷，隨即報警求助。警方到場後，發現床上擺著一支點38口徑手槍，且玻璃窗有明顯彈痕，那時金瑪汎已經死亡，蒙特里則是身受重傷，在還有呼吸的情況下緊急送醫。

▼43歲的蒙特里是當地村長，相當受當地居民愛戴。

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鄰居透露，金瑪汎似乎是走不過癌症這道人生關卡，可能是擔心蒙特里會在她死後另結新歡。警方上周表示，依據當地居民的證據說詞，金瑪汎在不久前確診鼻竇癌，可能因此讓家中氣氛變得相當壓抑，「我們認為，她可能是想結束這方面的痛苦，所以她先企圖殺了丈夫，再結束自己的性命」，一旦蒙特里恢復意識，將會啟動進一步的調查，釐清這起槍擊案背後的真正原因。

目前已知金瑪汎留下一封告別信給兒子們，上面寫著「爸媽再也受不了了，我已經太累，真的很抱歉」，強調會把遺產都留給孩子2人，叮囑兄弟之間要互相照顧。大兒子向警方透露，當得知母親選擇走上自殺這條路時，他的內心非常震驚，因為他始終認為父母的感情很好，非常幸福。

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