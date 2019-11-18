不捨癌父手藝失傳病榻前接班　「美魔女」總舖師的手路菜在「這裡」！

▲「女總舖師」丁玫玲，透過向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「微型創業鳳凰貸款」，獲得資金挹注，讓她創業路「輕鬆很多」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



丁玫玲是全台罕見的「女總舖師」，擁有一次準備6千道菜的功力，近年隨著辦桌市場逐漸萎縮，丁玫玲打算用「手路菜」進軍冷凍宅配市場，但卡在資金不到位，幸好她向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「微型創業鳳凰貸款」，獲得資金挹注，不僅擺脫週轉壓力，還逐步購買生財工具，讓她創業路輕鬆很多！

丁玫玲的父親丁宗德，是雲林台西鄉一帶赫赫有名的總舖師，62年次的丁玫玲對做菜也極有天份及興趣，笑說求學時大家都念教科書，只有她的抽屜裡都是傅培梅的食譜，可惜後來因早婚離家，直到父親癌末，她因不捨父親的手藝及味道失傳，毅然決定接班，從洗碗端菜開始做起，刀、燙傷是家常便飯，搬蒸籠、揮鍋鏟等勞力活都親力親為，雖然曾被很多人質疑女性做不來，丁玫玲都咬牙撐過，事業全盛時期她曾一次要席開600桌（6000道菜），聽到主人家說彷彿吃到父親的味道就是她最大的成就感。

然而辦桌事業的忙碌，卻讓丁玫玲的家庭及健康都出狀況，後來她離婚了，面臨一無所有必須從新開始的困境，但她樂觀的說「我有技術，可以靠自己」！丁玫玲考量辦桌市場逐漸萎縮，不僅轉接團膳及外燴訂單，更開發適合小家庭的辦桌料理，走冷凍宅配銷售全台，一推出就供不應求，她想訂製大型冷凍櫃卻苦無資金。

當丁玫玲得知有微型創業鳳凰貸款時，她花費4個月撰寫企畫書，申請顧問進場輔導、學習控制成本概念及食品營養衛生，終於獲得申貸解決燃眉之急，今年她更二度申請，再添購一台外燴運送車，未來她希望一面保留辦桌傳統文化，一面多元創新經營，完成對父親的承諾，也讓「女總舖師丁玫玲」這塊招牌能永續經營！她說非常感謝父親傳承辦桌手藝，因為「技術是拿不走的」，更感謝微創貸款幫忙。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為減輕創業民眾的資金週轉壓力，今年一舉將微型創業鳳凰貸款額度提高至200萬，而且只要是年滿20歲至65歲女性、45歲至65歲的男性或是設籍離島滿3個月的國民，有創業資金需求皆可申請，最大特色就是免保證人、免擔保品，還款年限最長7年，前2年利息全免，另有創業顧問可供諮詢輔導，有興趣民眾可洽官網（https://beboss.wda.gov.tw/）或撥打0800-092-957專線洽詢。