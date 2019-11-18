2020立委選舉登記　桃園市選委會首日12人辦理

▲國民黨立委參選人陳根德在支持者簇擁下辦理登記。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市選委會受理2020年立委選舉登記，首日有12人辦理。第三選區時代力量參選人林佳瑋拔頭籌；接著，第一選區國民黨立委參選人陳根德則在支持者簇擁下辦理登記。民進黨提名的立委參選人包括該黨支持的無黨籍立委趙正宇6人，由市長鄭文燦領軍採集體登記，使登記首日的選委會相當熱鬧！

桃園市選委會指出，辦理登記的參選人分別為：第一選區：陳根德(國民黨)、沈育和(一邊一國行動黨)、鄭運鵬(民進黨)、陳泓維(民眾黨)；第二選區：黃世杰(民進黨)；第三選區：林佳瑋(時代力量)、彭俊豪(民進黨)；第四選區：鄭寶清(民進黨)；第五選區：蔣絜安(民進黨)、呂玉玲(國民黨)；第六選區：趙正宇(無黨籍)；山地原住民：林信義(無黨籍)。

▲民進黨在市長鄭文燦帶領下採集體登記。（圖／記者楊淑媛攝）

2020年立委選舉登記首日，第三選區立委參選人林佳瑋，清晨6時就扺達桃園市選委會等侯登記，拔得頭籌；捲土重來參選第一選區的前立委陳根德，則在支持者陪同下，第二位辦理登記。陳根德表示，其服務和拚建設的精神，相信大家都看得到，籲請選民相信他，集中選票送他進國會為地方建設打拚。

採集體登記的民進黨則在市長鄭文燦帶領下，包括民進黨支持的無黨籍立委趙正宇6人，於近午前往登記。鄭文燦說，桃園立委選舉，民進黨提名5人，有2位是現任，分別是第一和第四選區的鄭運鵬和鄭寶清，其他3位是新人，分別是第二選區的黃世杰、第三選區的彭俊豪，以及第五選區的蔣絜安，另第六選區則支持無黨籍立委趙正宇尋求連任。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以