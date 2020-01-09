Gogoro怪盜現身台南！嫌防刮套不搭...偷走丟棄：給車主改善機會

▲彭姓男子看到Gogoro的機車防刮車套不符其美感，就會涉嫌竊走丟棄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名彭姓男子對Gogoro電動機車有特別審美觀，只要看到車主買的車身防刮套，認為其色調圖飾與車身不搭調就無法忍受，動手竊走車套再丟棄，「希望給車主改善機會」，市警二分局循線將他查獲，原本對其說法存疑，但經深入查證彭男所言與其犯行相符，警方呼籲如有遇到防刮車套被竊的車主可協助向警方指認。

據了解，市警二分局轄內發生Gogoro車身防刮車套被竊案，警方調查發現竊嫌有些禿頭，又梳了旁分髮型的特徵，但竊嫌作案都是步行，且作案範圍又很廣泛，導致查緝相當困難。

▲彭男因有些禿頭，又梳了旁分髮型的特徵，被市警二分局查獲。



市警二分局博愛所日前在巡邏時，發現彭男的身影很符合該名竊嫌，經將彭男攔下來盤查，並詢問他是否有涉嫌多起電動機車車套竊案，彭男向警方坦承犯案，並稱他竊走車套後就隨手將車套丟棄。



彭男向警方表示，他有審美眼光，無法認同身邊不美的事物，因此常與人發生爭執，他約從2019年8月起，在台南犯下多件竊案，全都是針對Gogoro的車身防刮車套下手，因為防刮車套遮住車身，無法露出原車殼的美感，且有些車主挑車套的眼光不佳，跟車身色調根本不搭，讓他難以忍受，所以他在路邊看到不喜歡的車套，就會將車套取下帶走丟棄，希望給車主換車套改善的機會。

警方原本對彭男的作案動機存懷，認為彭男竊走車套目的是要變賣銷贓牟利，但調查發現機車防刮車套並不貴，有些車套甚至只有幾百元而已，鎖贓根本無利可圖，才覺得彭男所言可能不假，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送法辦，並呼籲如有機車車身防刮車套被偷的車主，可以協助向警方指認。

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