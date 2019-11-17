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限定十天！簡懿佳告訴你如何玩！ 拍到不想離開的網美景點

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▲簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》。(攝影／記者謝盛帆)

消費中心／台北報導

簡懿佳這次擔任ETtoday特派記者，來到了華山文創園區，帶大家一探究竟，只有限定十天，有得拍、有得玩又有得吃的展覽，一到現場已排滿了人潮，原來此次展覽為零食界首創的光影互動技術展覽《樂事風味光影展》，展區共分為三大區域，限定十天且拍照打卡還可以拿到免費洋芋片。現在就跟著簡懿佳一同探索樂事洋芋片的秘密花園吧！

▲▼簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》。（圖／ETtoday）

▲簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》，只有限定10天展期，一起跟著簡懿佳探索展覽！(圖／取自影片，下同)

首先進入第一展區，映入眼前便是綠油油的馬鈴薯田，地上還有一顆顆馬鈴薯可讓民眾互動拍照，而牆上的樹幹隨著時間的推進，還會長出洋芋片葉子，進而綻放洋芋片的煙火，第一展區就展露出樂事洋芋片好吃的秘密，原來樂事就是運用了黃金馬鈴薯，所以原味就可以很好吃！而四周的牆面運用鋁箔的包裝，就像在洋芋片包裝裡頭，讓民眾一同敞徉在經典原味的洋芋片世界裡，第一展區就讓人拍得不想離開了！

▲▼簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》。（圖／ETtoday）

▲第一展區為綠油油的馬鈴薯田，期間還會綻放洋芋片煙火，第一展區就超好拍！

起司控注意！進入第二展區即將被起司瀑布包圍，不僅如此，地面上也是滿滿的起士，每走一步腳下就會出現漣漪！就像真的走在起司湖上面，而展區內特別結合光影互動技術，只要伸手觸碰牆面上的起司瀑布，瀑布不僅會一分為二還會變出洋芋片蝴蝶，互動技術也是讓人拍到不想離開！瑞士香濃起司口味一直以來也是樂事經典口味，一起進入起司洋芋片的世界吧！
▲▼簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》。（圖／ETtoday）
▲觸碰起司瀑布洋芋片就會一分為二，並且變出洋芋片蝴蝶，每一個觸碰都能創造不同美景。

在探索了馬鈴薯田以及起司瀑布後，簡懿佳帶大家來到了海底世界，四周的鏡子以及變換多端的海底世界，在海草以及繽紛的氣泡中，以及辣椒和海苔的組合裡，就像兒時回憶的萬花筒，進入香辣烤海苔洋芋片的世界裡，而展區四周鏡面的設計讓每個角度拍起來都有不同的感覺，讓人拍到不想走！

▲▼簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》。（圖／ETtoday）
▲海底世界的繽紛搭配香辣烤海苔的變換，以及鏡面的設計，就像進入小時後的萬花筒一樣。

此次展覽《樂事風味光影展》只有限定十天，從11月15日到11月24日，完全免費入場，不僅如此在展區內拍照打卡上傳，還可以兌換樂事洋芋片三包，有得吃有得拍，趁著週末把握時間一起來探索樂事洋芋片的秘密花園吧！

▲▼簡懿佳帶領大家探索華山限定展覽《樂事風味光影展》。（圖／ETtoday）

▲只要拍照打卡，就可以免費兌換三包洋芋片，有得吃又有得拍，趁著展期一同來到好玩又好看的展覽吧！

展期資訊：
日期：2019/11/15（五）～ 2019/11/24（日）
時間：11：00 ～19：00 免費入場
地點：華山文創園區　華山劇場

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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